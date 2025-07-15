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Подросток и 15 взрослых ранены при атаке ВСУ на Воронеж - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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Подросток и 15 взрослых ранены при атаке ВСУ на Воронеж
Подросток и 15 взрослых ранены при атаке ВСУ на Воронеж - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Подросток и 15 взрослых ранены при атаке ВСУ на Воронеж
16 человек, в том числе подросток, получили ранения в результате беспилотной атаки ВСУ на Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T09:17
2025-07-15T09:17
воронеж
атака украинских беспилотников на воронеж
воронежская область
происшествия
александр гусев
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. 16 человек, в том числе подросток, получили ранения в результате беспилотной атаки ВСУ на Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Украинские беспилотники в ночь на вторник были сбиты над тремя районами области и центром Воронежа. В результате атаки пострадали люди, одна из раненых была госпитализирована с осколочным ранением плеча, информировал ранее Гусев, однако не называл точное число пострадавших.Всего в Воронеже госпитализированы 13 человек. Наибольшее число пострадавших получили осколочные ранения и резаные раны, но есть тяжелые состояния: один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие, уточнил Гусев."Поручил руководителям воронежской медицины взять лечение всех раненых на особый контроль. Муниципалитеты продолжают оценку ущерба на местах. Тем, чье имущество пострадало в результате ночной атаки, обязательно будет оказана помощь", – пообещал глава региона.Также один человек пострадал в Ельце в результате падения вражеского дрона на территорию промзоны, сообщал ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По данным Минобороны России, в ночь на вторник ПВО уничтожила 55 вражеских БПЛА. 32 беспилотника сбито над территорией Белгородской области, 12 – над Воронежской областью, шесть БПЛА – над акваторией Черного моря, три – над Липецкой и по одному над Ростовской и Курской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники уничтожены над Крымом и Черным моремПшеничные поля и леса горят на Кубани из-за падения беспилотников ВСУОтражена новая атака беспилотников на Крым
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воронеж, атака украинских беспилотников на воронеж, воронежская область, происшествия, александр гусев, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, атаки всу, новости, здравоохранение в россии
Подросток и 15 взрослых ранены при атаке ВСУ на Воронеж

При атаке беспилотников ВСУ на Воронеж пострадали 16 человек – губернатор

09:17 15.07.2025
 
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Машина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. 16 человек, в том числе подросток, получили ранения в результате беспилотной атаки ВСУ на Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Украинские беспилотники в ночь на вторник были сбиты над тремя районами области и центром Воронежа. В результате атаки пострадали люди, одна из раненых была госпитализирована с осколочным ранением плеча, информировал ранее Гусев, однако не называл точное число пострадавших.
"На данный момент известно о 16 пострадавших в результате ночной атаки. 15 из них были ранены в Центральном и Коминтерновском районах Воронежа, в том числе один подросток, у него повреждено бедро", – написал губернатор а своем Telegram-канале.
Всего в Воронеже госпитализированы 13 человек. Наибольшее число пострадавших получили осколочные ранения и резаные раны, но есть тяжелые состояния: один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие, уточнил Гусев.
"Поручил руководителям воронежской медицины взять лечение всех раненых на особый контроль. Муниципалитеты продолжают оценку ущерба на местах. Тем, чье имущество пострадало в результате ночной атаки, обязательно будет оказана помощь", – пообещал глава региона.
Также один человек пострадал в Ельце в результате падения вражеского дрона на территорию промзоны, сообщал ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По данным Минобороны России, в ночь на вторник ПВО уничтожила 55 вражеских БПЛА. 32 беспилотника сбито над территорией Белгородской области, 12 – над Воронежской областью, шесть БПЛА – над акваторией Черного моря, три – над Липецкой и по одному над Ростовской и Курской областями.
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