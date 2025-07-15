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Подросток и 15 взрослых ранены при атаке ВСУ на Воронеж

Подросток и 15 взрослых ранены при атаке ВСУ на Воронеж - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Подросток и 15 взрослых ранены при атаке ВСУ на Воронеж

16 человек, в том числе подросток, получили ранения в результате беспилотной атаки ВСУ на Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T09:17

2025-07-15T09:17

2025-07-15T09:17

воронеж

атака украинских беспилотников на воронеж

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. 16 человек, в том числе подросток, получили ранения в результате беспилотной атаки ВСУ на Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.Украинские беспилотники в ночь на вторник были сбиты над тремя районами области и центром Воронежа. В результате атаки пострадали люди, одна из раненых была госпитализирована с осколочным ранением плеча, информировал ранее Гусев, однако не называл точное число пострадавших.Всего в Воронеже госпитализированы 13 человек. Наибольшее число пострадавших получили осколочные ранения и резаные раны, но есть тяжелые состояния: один мужчина находится в коме, у другого повреждены легкие, уточнил Гусев."Поручил руководителям воронежской медицины взять лечение всех раненых на особый контроль. Муниципалитеты продолжают оценку ущерба на местах. Тем, чье имущество пострадало в результате ночной атаки, обязательно будет оказана помощь", – пообещал глава региона.Также один человек пострадал в Ельце в результате падения вражеского дрона на территорию промзоны, сообщал ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По данным Минобороны России, в ночь на вторник ПВО уничтожила 55 вражеских БПЛА. 32 беспилотника сбито над территорией Белгородской области, 12 – над Воронежской областью, шесть БПЛА – над акваторией Черного моря, три – над Липецкой и по одному над Ростовской и Курской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники уничтожены над Крымом и Черным моремПшеничные поля и леса горят на Кубани из-за падения беспилотников ВСУОтражена новая атака беспилотников на Крым

воронеж

воронежская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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