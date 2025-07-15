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Победа России в украинском конфликте неизбежна – Трамп - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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Победа России в украинском конфликте неизбежна – Трамп
Победа России в украинском конфликте неизбежна – Трамп - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Победа России в украинском конфликте неизбежна – Трамп
Президент США Дональд Трамп считает неизбежной победу России в украинском конфликте. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T09:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп считает неизбежной победу России в украинском конфликте. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.В частности, неизбежность победы России связана с тем, что у Москвы более крупная экономика и армия, чем у Киева, считают в Вашингтоне. Также, со ссылкой на источники в резиденции американского президента, издание пишет о том, что решение Трампа ужесточить позицию по Украине вызвано его недовольством из-за ситуации с урегулированием конфликта.Накануне президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины на уровне 100% против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Также он заявил о достижении сделки, по которой США будут поставлять оружие Киеву, но платить за него будет Европа.НАТО вместе с постпредом Вашингтона при альянсе Мэтью Уитакером будут заниматься координацией поставок американских вооружений на Украину.Американский лидер уточнил, что будущие поставки военной помощи Киеву будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По его словам, 17 систем Patriot готовится к отправке на Украину, несколько из них поступят уже в ближайшие дни.Украина не сможет долго сопротивляться в условиях конфликта на истощение из-за отсутствия собственных ресурсов и технологий, заявил накануне экс-главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в России оценили заявление ТрампаЗачем Трамп устраивает "качели" с дальнобойным оружием для Киева – мнениеПередача Киеву ракет JASSM для F-16 – как это может повлиять на ход СВО
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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сша, дональд трамп, в мире, украина, политика, внешняя политика, россия, сми, новости, новости сво
Победа России в украинском конфликте неизбежна – Трамп

Трамп назвал победу России в конфликте на Украине вопросом времени – СМИ

09:01 15.07.2025
 
© AP Photo Pool via APПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© AP Photo Pool via AP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп считает неизбежной победу России в украинском конфликте. Об этом пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.
"Точка зрения президента такова, что Россия победит. Вопрос в том, сколько времени это займет", – цитирует сообщение РИА Новости.
В частности, неизбежность победы России связана с тем, что у Москвы более крупная экономика и армия, чем у Киева, считают в Вашингтоне.
Также, со ссылкой на источники в резиденции американского президента, издание пишет о том, что решение Трампа ужесточить позицию по Украине вызвано его недовольством из-за ситуации с урегулированием конфликта.
Накануне президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины на уровне 100% против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Также он заявил о достижении сделки, по которой США будут поставлять оружие Киеву, но платить за него будет Европа.
НАТО вместе с постпредом Вашингтона при альянсе Мэтью Уитакером будут заниматься координацией поставок американских вооружений на Украину.
Американский лидер уточнил, что будущие поставки военной помощи Киеву будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По его словам, 17 систем Patriot готовится к отправке на Украину, несколько из них поступят уже в ближайшие дни.
Украина не сможет долго сопротивляться в условиях конфликта на истощение из-за отсутствия собственных ресурсов и технологий, заявил накануне экс-главком ВСУ, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный.
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