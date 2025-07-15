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Новые заявления Трампа – комментарий Кремля

Новые заявления Трампа – комментарий Кремля - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Новые заявления Трампа – комментарий Кремля

Москве требуется время для анализа новых заявлений президента США Дональда Трампа относительно России. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T13:33

2025-07-15T13:33

2025-07-15T13:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Москве требуется время для анализа новых заявлений президента США Дональда Трампа относительно России. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В понедельник Трамп пообещал ввести пошлины на уровне 100% против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Также он заявил о достижении сделки, по которой США будут поставлять оружие Киеву, но платить за него будет Европа.Он уточил, что президент России Владимир Путин прокомментирует новые заявления своего американского коллеги, если сочтет это необходимым.Также Песков подчеркнул сохраняющуюся готовность Москвы к третьему раунду переговоров с Украиной, но предложений от Киева до сих пор не получено. По его словам, диалог Москвы и Киева хотят видеть и в Вашингтоне и якобы в Европе, при этом решения Вашингтона и НАТО воспринимаются Киевом как сигнал к продолжению войны.Официальный представитель Кремля также завил, что в Кремле не согласны с оценкой генсека НАТО Марка Рютте по поводу состава делегации России на переговорах с Украиной: по табели о рангах Мединский выше главы украинской делегации.Заявление президента США Дональда Трампа по поводу военной помощи Украине и возможного введения пошлин против РФ не повлияет на настроение России, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.По мнению доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрея Манойло, Трамп устраивает "качели" на теме поставок оружия Украине, чтобы и Москва, и Киев перестали понимать его истинные намерения. А главная цель этого "спектакля" – войти в историю как спаситель Америки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США увеличат помощь Украине до 500 млн долларовЛавров оценил попытки Запада создать корпус для защиты Украины"Так я вам и скажу": Лавров о переговорах с США по Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дмитрий песков, кремль, россия, сша, политика, украина