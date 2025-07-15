Новости Воронежа: увеличилось число пострадавших от атаки ВСУ
Новости Воронежа – число пострадавших от атаки ВСУ выросло до 27 человек
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Число пострадавших от атаки ВСУ по центру Воронежа выросло до 27 человек, сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев.
В ночь на вторник боевики ВСУ атаковали 12 беспилотниками Воронеж. Изначально сообщалось, что 16 человек, в том числе подросток, получили ранения. Позднее губернатор Воронежской области Александр Гусев проинформировал, что число пострадавших выросло до 24 человек.
По последним данным губернатора, в течение дня за медицинской помощью обратились 27 человек, 14 пострадавших, включая четырех несовершеннолетних, были госпитализированы. Остальным помощь оказана амбулаторно. Два человека находятся в тяжелом состоянии.
"За ходом оказания медицинской помощи следит лично министр здравоохранения региона Игорь Банин. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления," – написал Гусев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что несмотря на повреждения ряда жилых домов, размещение в пунктах временного пребывания потребовалось только трем семьям. Им предоставлены комнаты в одном из санаториев в центре города. Остальные жильцы решили временно остаться у родственников. Ликвидация последствий трагедии продолжается.
По данным Минобороны России, в ночь на вторник российская ПВО уничтожила 55 вражеских беспилотников. 32 дрона были сбиты над Белгородской областью, 12 – над Воронежской, шесть – над акваторией Черного моря, три – над Липецкой и по одному над Ростовской и Курской областями.
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