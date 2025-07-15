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Новости Воронежа: увеличилось число пострадавших от атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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Новости Воронежа: увеличилось число пострадавших от атаки ВСУ
Новости Воронежа: увеличилось число пострадавших от атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Новости Воронежа: увеличилось число пострадавших от атаки ВСУ
Число пострадавших от атаки ВСУ по центру Воронежа выросло до 27 человек, сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T21:31
2025-07-15T21:31
воронеж
александр гусев
скорая помощь
происшествия
больница
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Число пострадавших от атаки ВСУ по центру Воронежа выросло до 27 человек, сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев.В ночь на вторник боевики ВСУ атаковали 12 беспилотниками Воронеж. Изначально сообщалось, что 16 человек, в том числе подросток, получили ранения. Позднее губернатор Воронежской области Александр Гусев проинформировал, что число пострадавших выросло до 24 человек.По последним данным губернатора, в течение дня за медицинской помощью обратились 27 человек, 14 пострадавших, включая четырех несовершеннолетних, были госпитализированы. Остальным помощь оказана амбулаторно. Два человека находятся в тяжелом состоянии.Он добавил, что несмотря на повреждения ряда жилых домов, размещение в пунктах временного пребывания потребовалось только трем семьям. Им предоставлены комнаты в одном из санаториев в центре города. Остальные жильцы решили временно остаться у родственников. Ликвидация последствий трагедии продолжается.По данным Минобороны России, в ночь на вторник российская ПВО уничтожила 55 вражеских беспилотников. 32 дрона были сбиты над Белгородской областью, 12 – над Воронежской, шесть – над акваторией Черного моря, три – над Липецкой и по одному над Ростовской и Курской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Воронежа сегодня: в городе введен режим ЧС после атакиДетский сад поврежден в Воронеже из-за удара ВСУПри атаке ВСУ на Елец пострадал мирный житель
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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воронеж, александр гусев, скорая помощь, происшествия, больница, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Новости Воронежа: увеличилось число пострадавших от атаки ВСУ

Новости Воронежа – число пострадавших от атаки ВСУ выросло до 27 человек

21:31 15.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Число пострадавших от атаки ВСУ по центру Воронежа выросло до 27 человек, сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев.
В ночь на вторник боевики ВСУ атаковали 12 беспилотниками Воронеж. Изначально сообщалось, что 16 человек, в том числе подросток, получили ранения. Позднее губернатор Воронежской области Александр Гусев проинформировал, что число пострадавших выросло до 24 человек.
По последним данным губернатора, в течение дня за медицинской помощью обратились 27 человек, 14 пострадавших, включая четырех несовершеннолетних, были госпитализированы. Остальным помощь оказана амбулаторно. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

"За ходом оказания медицинской помощи следит лично министр здравоохранения региона Игорь Банин. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления," – написал Гусев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что несмотря на повреждения ряда жилых домов, размещение в пунктах временного пребывания потребовалось только трем семьям. Им предоставлены комнаты в одном из санаториев в центре города. Остальные жильцы решили временно остаться у родственников. Ликвидация последствий трагедии продолжается.
По данным Минобороны России, в ночь на вторник российская ПВО уничтожила 55 вражеских беспилотников. 32 дрона были сбиты над Белгородской областью, 12 – над Воронежской, шесть – над акваторией Черного моря, три – над Липецкой и по одному над Ростовской и Курской областями.
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