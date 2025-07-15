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Новости Воронежа сегодня: в городе введен режим ЧС после атаки
Новости Воронежа сегодня: в городе введен режим ЧС после атаки - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Новости Воронежа сегодня: в городе введен режим ЧС после атаки
В Воронеже ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки украинских беспилотников на город. Число пострадавших ударов ВСУ выросло до 24 человек. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T13:26
2025-07-15T13:26
2025-07-15T13:35
воронеж
воронежская область
атака украинских беспилотников на воронеж
александр гусев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Воронеже ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки украинских беспилотников на город. Число пострадавших ударов ВСУ выросло до 24 человек. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.В ночь на вторник боевики ВСУ атаковали 12 беспилотниками Воронеж. Изначально сообщалось, что 16 человек, в том числе подросток, получили ранения. В городе повреждено здание детского сада и жилые многоэтажки.Он добавил, что число пострадавших выросло до 24 человек.По его данным, среди взрослых серьезные ранения получил 56-летний мужчина, он находится в коме. Состояние еще двух жителей оценивается как тяжелое, еще девять раненных – в состоянии средней степени тяжести, пятеро – в удовлетворительном состоянии. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног, добавил Гусев."17 человек, в том числе дети, проходят лечение в ведущих медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь продолжает оказываться амбулаторно", - добавил глава области.По данным Минобороны России, в ночь на вторник ПВО уничтожила 55 вражеских БПЛА. 32 беспилотника сбито над территорией Белгородской области, 12 – над Воронежской областью, шесть БПЛА – над акваторией Черного моря, три – над Липецкой и по одному над Ростовской и Курской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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воронеж, воронежская область, атака украинских беспилотников на воронеж, александр гусев, режим чс, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво
Новости Воронежа сегодня: в городе введен режим ЧС после атаки
В Воронеже ввели режим ЧС после атаки украинских беспилотников - губернатор
13:26 15.07.2025 (обновлено: 13:35 15.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Воронеже ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки украинских беспилотников на город. Число пострадавших ударов ВСУ выросло до 24 человек. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
В ночь на вторник боевики ВСУ атаковали 12 беспилотниками Воронеж. Изначально сообщалось, что 16 человек, в том числе подросток, получили ранения. В городе повреждено здание детского сада и жилые многоэтажки.
"Для устранения последствий террористической атаки на Воронеж создали оперативный штаб в правительстве области. Совместно с коллегами из администрации города приняли решение о введении режима ЧС на территории Воронежа". - написал он в Telegram.
Он добавил, что число пострадавших выросло до 24 человек.
"Из них четверо — несовершеннолетние с ранениями разной степени тяжести: один в удовлетворительном состоянии, двое – средней степени тяжести, еще один – в тяжелом состоянии", - уточнил Гусев.
По его данным, среди взрослых серьезные ранения получил 56-летний мужчина, он находится в коме. Состояние еще двух жителей оценивается как тяжелое, еще девять раненных – в состоянии средней степени тяжести, пятеро – в удовлетворительном состоянии. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног, добавил Гусев.
"17 человек, в том числе дети, проходят лечение в ведущих медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь продолжает оказываться амбулаторно", - добавил глава области.
По данным Минобороны России, в ночь на вторник ПВО уничтожила 55 вражеских БПЛА
. 32 беспилотника сбито над территорией Белгородской области, 12 – над Воронежской областью, шесть БПЛА – над акваторией Черного моря, три – над Липецкой и по одному над Ростовской и Курской областями.
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