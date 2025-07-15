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Новости Воронежа сегодня: в городе введен режим ЧС после атаки

Новости Воронежа сегодня: в городе введен режим ЧС после атаки - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Новости Воронежа сегодня: в городе введен режим ЧС после атаки

В Воронеже ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки украинских беспилотников на город. Число пострадавших ударов ВСУ выросло до 24 человек. Об этом сообщил РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T13:26

2025-07-15T13:26

2025-07-15T13:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Воронеже ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки украинских беспилотников на город. Число пострадавших ударов ВСУ выросло до 24 человек. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.В ночь на вторник боевики ВСУ атаковали 12 беспилотниками Воронеж. Изначально сообщалось, что 16 человек, в том числе подросток, получили ранения. В городе повреждено здание детского сада и жилые многоэтажки.Он добавил, что число пострадавших выросло до 24 человек.По его данным, среди взрослых серьезные ранения получил 56-летний мужчина, он находится в коме. Состояние еще двух жителей оценивается как тяжелое, еще девять раненных – в состоянии средней степени тяжести, пятеро – в удовлетворительном состоянии. У большинства пострадавших резаные раны рук и ног, добавил Гусев."17 человек, в том числе дети, проходят лечение в ведущих медицинских учреждениях Воронежа. Остальным помощь продолжает оказываться амбулаторно", - добавил глава области.По данным Минобороны России, в ночь на вторник ПВО уничтожила 55 вражеских БПЛА. 32 беспилотника сбито над территорией Белгородской области, 12 – над Воронежской областью, шесть БПЛА – над акваторией Черного моря, три – над Липецкой и по одному над Ростовской и Курской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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воронежская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, воронежская область, атака украинских беспилотников на воронеж, александр гусев, режим чс, происшествия, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво