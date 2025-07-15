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Новости СВО: российские бойцы сожгли немецкие пусковые установки IRIS-T

Новости СВО: российские бойцы сожгли немецкие пусковые установки IRIS-T - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Новости СВО: российские бойцы сожгли немецкие пусковые установки IRIS-T

Российские военные сожгли две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, ликвидировали почти 1200 боевиков киевского режима по... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T12:57

2025-07-15T12:57

2025-07-15T13:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Российские военные сожгли две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, ликвидировали почти 1200 боевиков киевского режима по всей линии фронта за сутки и заняли более выгодные позиции в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах семи населенных пунктов в Сумской области и на Харьковском направлении. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю в районах пяти населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, две ББМ, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск продолжили наступательные действия, улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики. Также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 125 военнослужащих.Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, танк, пять автомобилей и три артиллерийских орудия.В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Воскресенка ДНР. Также бойцами "Востока" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах трех населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери Украины – до 185 военнослужащих, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.Воины группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах четырех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены до 35 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей, шесть станций РЭБ и два склада боеприпасов.Кроме того, Вооруженные сил РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения БПЛА, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.Средствами ПВО сбиты семь авиабомб, снаряд HIMARS производства США и 103 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победа России в украинском конфликте неизбежна – ТрампШесть беспилотников уничтожили над Черным моремЗеленский сменит министра обороны

новые регионы россии

днепропетровская область

харьковская область

сумская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, новые регионы россии, днепропетровская область, харьковская область, сумская область, вооруженные силы россии, потери всу