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Новости СВО: российские бойцы сожгли немецкие пусковые установки IRIS-T - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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Новости СВО: российские бойцы сожгли немецкие пусковые установки IRIS-T
Новости СВО: российские бойцы сожгли немецкие пусковые установки IRIS-T - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Новости СВО: российские бойцы сожгли немецкие пусковые установки IRIS-T
Российские военные сожгли две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, ликвидировали почти 1200 боевиков киевского режима по... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T12:57
2025-07-15T13:04
новости сво
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вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Российские военные сожгли две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, ликвидировали почти 1200 боевиков киевского режима по всей линии фронта за сутки и заняли более выгодные позиции в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах семи населенных пунктов в Сумской области и на Харьковском направлении. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю в районах пяти населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, две ББМ, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск продолжили наступательные действия, улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики. Также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 125 военнослужащих.Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, танк, пять автомобилей и три артиллерийских орудия.В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Воскресенка ДНР. Также бойцами "Востока" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах трех населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери Украины – до 185 военнослужащих, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.Воины группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах четырех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены до 35 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей, шесть станций РЭБ и два склада боеприпасов.Кроме того, Вооруженные сил РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения БПЛА, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.Средствами ПВО сбиты семь авиабомб, снаряд HIMARS производства США и 103 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Победа России в украинском конфликте неизбежна – ТрампШесть беспилотников уничтожили над Черным моремЗеленский сменит министра обороны
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новости сво, новые регионы россии, днепропетровская область, харьковская область, сумская область, вооруженные силы россии, потери всу
Новости СВО: российские бойцы сожгли немецкие пусковые установки IRIS-T

Новости СВО – Киевский режим за сутки потерял почти 1200 боевиков по всей линии фронта

12:57 15.07.2025 (обновлено: 13:04 15.07.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Российские военные сожгли две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ, ликвидировали почти 1200 боевиков киевского режима по всей линии фронта за сутки и заняли более выгодные позиции в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник.
Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах семи населенных пунктов в Сумской области и на Харьковском направлении. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих.
Бойцы группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю в районах пяти населенных пунктов Харьковской области и ДНР. Потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, две ББМ, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки войск продолжили наступательные действия, улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики. Также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах шести населенных пунктов ДНР. Противник потерял до 125 военнослужащих.
Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника в ДНР и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, танк, пять автомобилей и три артиллерийских орудия.
В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Воскресенка ДНР. Также бойцами "Востока" нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах трех населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Потери Украины – до 185 военнослужащих, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.
Воины группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям ВСУ в районах четырех населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Уничтожены до 35 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей, шесть станций РЭБ и два склада боеприпасов.
Кроме того, Вооруженные сил РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения БПЛА, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
Средствами ПВО сбиты семь авиабомб, снаряд HIMARS производства США и 103 БПЛА самолетного типа.
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