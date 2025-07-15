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Над Крымом за час сбили два беспилотника

Над Крымом за час сбили два беспилотника - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Над Крымом за час сбили два беспилотника

Средства противовоздушной обороны во вторник в течение часа сбили восемь беспилотников над двумя регионами России, в том числе два БПЛА – над Крымом. Об этом... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T11:26

2025-07-15T11:26

2025-07-15T11:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны во вторник в течение часа сбили восемь беспилотников над двумя регионами России, в том числе два БПЛА – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ночь на вторник боевики ВСУ атаковали беспилотниками Воронеж. 16 человек, в том числе подросток, получили ранения. Всего в Воронеже госпитализированы 13 человек. Наибольшее число пострадавших получили осколочные ранения и резаные раны.Также один человек пострадал в Ельце в результате падения вражеского дрона на территорию промзоны, сообщал ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.По данным Минобороны России, в ночь на вторник ПВО уничтожила 55 вражеских БПЛА. 32 беспилотника сбито над территорией Белгородской области, 12 – над Воронежской областью, шесть БПЛА – над акваторией Черного моря, три – над Липецкой и по одному над Ростовской и Курской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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