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Над Крымом за час сбили два беспилотника
Над Крымом за час сбили два беспилотника - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Над Крымом за час сбили два беспилотника
Средства противовоздушной обороны во вторник в течение часа сбили восемь беспилотников над двумя регионами России, в том числе два БПЛА – над Крымом. Об этом... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T11:26
2025-07-15T11:26
2025-07-15T11:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны во вторник в течение часа сбили восемь беспилотников над двумя регионами России, в том числе два БПЛА – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ночь на вторник боевики ВСУ атаковали беспилотниками Воронеж. 16 человек, в том числе подросток, получили ранения. Всего в Воронеже госпитализированы 13 человек. Наибольшее число пострадавших получили осколочные ранения и резаные раны.Также один человек пострадал в Ельце в результате падения вражеского дрона на территорию промзоны, сообщал ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.По данным Минобороны России, в ночь на вторник ПВО уничтожила 55 вражеских БПЛА. 32 беспилотника сбито над территорией Белгородской области, 12 – над Воронежской областью, шесть БПЛА – над акваторией Черного моря, три – над Липецкой и по одному над Ростовской и Курской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Над Крымом за час сбили два беспилотника
Над Крымом за час уничтожили два украинских беспилотника – Минобороны
11:26 15.07.2025 (обновлено: 11:29 15.07.2025)