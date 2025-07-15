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Над Крымом за час сбили два беспилотника - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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Над Крымом за час сбили два беспилотника
Над Крымом за час сбили два беспилотника - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Над Крымом за час сбили два беспилотника
Средства противовоздушной обороны во вторник в течение часа сбили восемь беспилотников над двумя регионами России, в том числе два БПЛА – над Крымом. Об этом... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T11:26
2025-07-15T11:29
крым
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны во вторник в течение часа сбили восемь беспилотников над двумя регионами России, в том числе два БПЛА – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ночь на вторник боевики ВСУ атаковали беспилотниками Воронеж. 16 человек, в том числе подросток, получили ранения. Всего в Воронеже госпитализированы 13 человек. Наибольшее число пострадавших получили осколочные ранения и резаные раны.Также один человек пострадал в Ельце в результате падения вражеского дрона на территорию промзоны, сообщал ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.По данным Минобороны России, в ночь на вторник ПВО уничтожила 55 вражеских БПЛА. 32 беспилотника сбито над территорией Белгородской области, 12 – над Воронежской областью, шесть БПЛА – над акваторией Черного моря, три – над Липецкой и по одному над Ростовской и Курской областями.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, атаки всу, новости сво, пво, министерство обороны рф, белгородская область, новости, новости крыма
Над Крымом за час сбили два беспилотника

Над Крымом за час уничтожили два украинских беспилотника – Минобороны

11:26 15.07.2025 (обновлено: 11:29 15.07.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Средства противовоздушной обороны во вторник в течение часа сбили восемь беспилотников над двумя регионами России, в том числе два БПЛА – над Крымом. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В период с 10.00 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: шесть – над территорией Белгородской области и два – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
В ночь на вторник боевики ВСУ атаковали беспилотниками Воронеж. 16 человек, в том числе подросток, получили ранения. Всего в Воронеже госпитализированы 13 человек. Наибольшее число пострадавших получили осколочные ранения и резаные раны.
Также один человек пострадал в Ельце в результате падения вражеского дрона на территорию промзоны, сообщал ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
По данным Минобороны России, в ночь на вторник ПВО уничтожила 55 вражеских БПЛА. 32 беспилотника сбито над территорией Белгородской области, 12 – над Воронежской областью, шесть БПЛА – над акваторией Черного моря, три – над Липецкой и по одному над Ростовской и Курской областями.
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КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымАтаки ВСУНовости СВОПВОМинистерство обороны РФБелгородская областьНовостиНовости Крыма
 
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