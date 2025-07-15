https://crimea.ria.ru/20250715/lavrov-vstretilsya-s-si-tszinpinom-v-pekine-i-peredal-poslanie-putina-1147949716.html
Лавров встретился с Си Цзиньпином в Пекине и передал послание Путина
Лавров встретился с Си Цзиньпином в Пекине и передал послание Путина - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Лавров встретился с Си Цзиньпином в Пекине и передал послание Путина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине. Как сообщает МИД РФ, стороны обсудили... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T07:45
2025-07-15T07:45
2025-07-15T07:45
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
китай
си цзиньпин (председатель кнр)
политика
внешняя политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине. Как сообщает МИД РФ, стороны обсудили подготовку визита президента РФ Владимира Путина в Китай для участия в саммите ШОС и торжествах по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией.Председатель КНР приветствовал предстоящий приезд в Китай российского лидера, с которым его связывает давняя и добрая дружба. Он высоко оценил состояние двусторонних отношений и подтвердил нацеленность на дальнейшее наращивание всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Российской Федерацией.Он также отметил необходимость защищать безопасность и интересы развития двух стран.Лавров с 13 июля находится с визитом в Китае для участия в заседании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в городе Тяньцзинь. В КНР Лавров прибыл из Корейской народно-демократической республики. Ранее он посетил с визитом Малайзию.13 июля в рамках визита в Китай глава российской дипломатии провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И. Стороны выразили удовлетворение устойчивой позитивной динамикой российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, подробно обсудили вопросы двусторонней повестки. Особое внимание в ходе переговоров было уделено укреплению практического сотрудничества, включая гуманитарную сферу.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая развиваются уверенно и поступательно по всем направлениям, являясь мощным фактором стабильности в мире.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестиционные проекты РФ и Китая достигают $200 млрд - ПутинРоссия становится для КНР заметным партнером в экономике - ПутинОтношения РФ и Китая стали мощным фактором стабильности в мире – Путин
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, китай, си цзиньпин (председатель кнр), политика, внешняя политика, новости
Лавров встретился с Си Цзиньпином в Пекине и передал послание Путина
Лавров и Си Цзиньпин обсудили подготовку визита Путина в Китай
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Тяньцзине. Как сообщает МИД РФ, стороны обсудили подготовку визита президента РФ Владимира Путина в Китай для участия в саммите ШОС и торжествах по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией.
"Лавров передал китайскому лидеру дружеский привет и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина. Был обсужден ряд вопросов двусторонних политических контактов на высшем и высоком уровнях, включая подготовку визита главы российского государства в Китайскую Народную Республику для участия в саммите ШОС и торжествах по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией, - указали в министерстве.
Председатель КНР приветствовал предстоящий приезд в Китай российского лидера, с которым его связывает давняя и добрая дружба. Он высоко оценил состояние двусторонних отношений и подтвердил нацеленность на дальнейшее наращивание всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Российской Федерацией.
"Министерства иностранных дел двух стран должны продолжать эффективно реализовывать важные договоренности, достигнутые мной и президентом Владимиром Путиным, укреплять взаимную поддержку и сотрудничество на многосторонних площадках, таких как Шанхайская организация сотрудничества", - цитирует Си Цзиньпина РИА Новости.
Он также отметил необходимость защищать безопасность и интересы развития двух стран.
Лавров с 13 июля находится с визитом в Китае для участия в заседании Совета глав МИД Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в городе Тяньцзинь. В КНР Лавров прибыл из Корейской народно-демократической республики. Ранее он посетил с визитом Малайзию.
13 июля в рамках визита в Китай глава российской дипломатии провел переговоры со своим китайским коллегой Ван И
. Стороны выразили удовлетворение устойчивой позитивной динамикой российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, подробно обсудили вопросы двусторонней повестки. Особое внимание в ходе переговоров было уделено укреплению практического сотрудничества, включая гуманитарную сферу.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая развиваются уверенно
и поступательно по всем направлениям, являясь мощным фактором стабильности в мире.
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