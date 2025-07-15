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Крымские шеф-повара покажут свои умения на гастроужинах по всей России
Крымские шеф-повара покажут свои умения на гастроужинах по всей России - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Крымские шеф-повара покажут свои умения на гастроужинах по всей России
Крымские шеф-повара в рамках проекта ПРОРЕСТ представят блюда из крымских продуктов на гастроужинах по всей России и за рубежом. Таким образом гастросообщество... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T08:27
2025-07-15T08:27
2025-07-15T08:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Крымские шеф-повара в рамках проекта ПРОРЕСТ представят блюда из крымских продуктов на гастроужинах по всей России и за рубежом. Таким образом гастросообщество полуострова решило популяризировать Крым."В межсезонье мы будем выезжать по регионам страны и странам СНГ, где будем популяризировать Крым за счет гастроужинов. Гости Крыма, которые бывали у нас ранее, могли бы за счет наших вкусно приготовленных продуктов мысленно вернуться к нам в Крым. В этом году, на самом деле, у нас будет четыре выездные сессии, а в следующем - 7 выездных сессий. Каждая из них включает в себя пять команд лучших шеф-поваров Крыма, в каждой команде по пять шефов. Это будет и популяризация заведений, и популяризация Крыма в целом", - объяснил задумку организатор премии ПРОРЕСТ, один из крымских рестораторов Роман Лужный.Он отметил, что туризм Крыма, в том числе и гастрономический, очень страдает от сезонности. Он хочет, чтобы проект объединил всех рестораторов и туроператоров Крыма, чтобы привлечь туристов и заодно "прокачать" свое заведение, сделать его максимально соответствующим требованиям клиента и его запросам, а заодно прививать культуру питания, рассказывать об истории и "фишках" региона.Он уверен, что такие совместные маркетинговые действия приведут к динамике развития региона и за пять лет Крым станет курортом, который войдет в топ-5 лучших курортов мира.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, кулинария, еда, новости крыма, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых, отдых в крыму
Крымские шеф-повара покажут свои умения на гастроужинах по всей России
25 шеф-поваров Крыма представят кухню на выездных ужинах по всей России и странах СНГ
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Крымские шеф-повара в рамках проекта ПРОРЕСТ представят блюда из крымских продуктов на гастроужинах по всей России и за рубежом. Таким образом гастросообщество полуострова решило популяризировать Крым.
"В межсезонье мы будем выезжать по регионам страны и странам СНГ, где будем популяризировать Крым за счет гастроужинов. Гости Крыма, которые бывали у нас ранее, могли бы за счет наших вкусно приготовленных продуктов мысленно вернуться к нам в Крым. В этом году, на самом деле, у нас будет четыре выездные сессии, а в следующем - 7 выездных сессий. Каждая из них включает в себя пять команд лучших шеф-поваров Крыма, в каждой команде по пять шефов. Это будет и популяризация заведений, и популяризация Крыма в целом", - объяснил задумку организатор премии ПРОРЕСТ, один из крымских рестораторов Роман Лужный.
Он отметил, что туризм Крыма, в том числе и гастрономический, очень страдает от сезонности. Он хочет, чтобы проект объединил всех рестораторов и туроператоров Крыма, чтобы привлечь туристов и заодно "прокачать" свое заведение, сделать его максимально соответствующим требованиям клиента и его запросам, а заодно прививать культуру питания, рассказывать об истории и "фишках" региона.
"Мы вместе можем дать единый продукт, который будет являться поводом приехать к нам. Для туристов нужен повод. Когда 250 ресторанов делают предложение, например, что в этот месяц у них в меню блюда Романовых, потому что они здесь были, либо блюда по Пушкину, и блюда при этом у всех будут разные. Конечно, у туриста в этом случае будет повод приехать сюда, вкусно провести время", - сказал Лужный.
Он уверен, что такие совместные маркетинговые действия приведут к динамике развития региона и за пять лет Крым станет курортом, который войдет в топ-5 лучших курортов мира.
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