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Когда закончат строительство школы на 600 мест в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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Когда закончат строительство школы на 600 мест в Симферопольском районе
Когда закончат строительство школы на 600 мест в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Когда закончат строительство школы на 600 мест в Симферопольском районе
Школу на 600 мест в селе Укромное Симферопольского района планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года. Сейчас строительная готовность объекта РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T17:17
2025-07-15T17:17
симферопольский район
министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)
новости крыма
школа
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Школу на 600 мест в селе Укромное Симферопольского района планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года. Сейчас строительная готовность объекта – 74%. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минстроя.По информации профильного министерства, сейчас строители заняты чистовой отделкой, укладкой керамической плитки в санузлах и на лестничных маршах. Кроме того, идут работы по окраске стен и потолков, а также укладке линолеума."Проводятся устройство потолков из гипсокартона и внутренних инженерных систем. Также рабочие занимаются устройством плоской кровли, подшивом свесов, монтажом водосточной системы на скатной кровле и монтажом ходовых мостиков. Проводятся работы по благоустройству и отделке цоколя", – уточнили детали строительного процесса в республиканском минстрое.Ранее сообщалось, что в Евпатории возле Мойнакского озера строительство детского сада выполнено на 30%. Сдача запланирована также на четвертый квартал текущего года. Кроме того стало известно, что в Феодосии детский сад №9 "Алые паруса" сдадут в эксплуатацию к концу текущего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Феодосии достроят новую школу на 800 местВ селе под Симферополем построят новый детский садВ Саках открыли новый детский сад
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РИА Новости Крым
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симферопольский район, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), новости крыма, школа, образование в крыму и севастополе
Когда закончат строительство школы на 600 мест в Симферопольском районе

Школу на 600 мест в Симферопольском районе Крыма достроят к осени 2025 года

17:17 15.07.2025
 
© Минстрой КрымаСтроительство школы в селе Уютное Симферопольского района Крыма
Строительство школы в селе Уютное Симферопольского района Крыма
© Минстрой Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Школу на 600 мест в селе Укромное Симферопольского района планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года. Сейчас строительная готовность объекта – 74%. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минстроя.
"Строительная готовность школы на 600 мест – 74%. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в IV квартале 2025 года", – сказано в сообщении.
По информации профильного министерства, сейчас строители заняты чистовой отделкой, укладкой керамической плитки в санузлах и на лестничных маршах. Кроме того, идут работы по окраске стен и потолков, а также укладке линолеума.
© Минстрой КрымаСтроительство школы в селе Уютное Симферопольского района Крыма
Строительство школы в селе Уютное Симферопольского района Крыма
1 из 6
Строительство школы в селе Уютное Симферопольского района Крыма
© Минстрой Крыма
© Минстрой КрымаСтроительство школы в селе Уютное Симферопольского района Крыма
Строительство школы в селе Уютное Симферопольского района Крыма
2 из 6
Строительство школы в селе Уютное Симферопольского района Крыма
© Минстрой Крыма
© Минстрой КрымаСтроительство школы в селе Уютное Симферопольского района Крыма
Строительство школы в селе Уютное Симферопольского района Крыма
3 из 6
Строительство школы в селе Уютное Симферопольского района Крыма
© Минстрой Крыма
© Минстрой КрымаСтроительство школы в селе Уютное Симферопольского района Крыма
Строительство школы в селе Уютное Симферопольского района Крыма
4 из 6
Строительство школы в селе Уютное Симферопольского района Крыма
© Минстрой Крыма
© Минстрой КрымаСтроительство школы в селе Уютное Симферопольского района Крыма
Строительство школы в селе Уютное Симферопольского района Крыма
5 из 6
Строительство школы в селе Уютное Симферопольского района Крыма
© Минстрой Крыма
© Минстрой КрымаСтроительство школы в селе Уютное Симферопольского района Крыма
Строительство школы в селе Уютное Симферопольского района Крыма
6 из 6
Строительство школы в селе Уютное Симферопольского района Крыма
© Минстрой Крыма
1 из 6
Строительство школы в селе Уютное Симферопольского района Крыма
© Минстрой Крыма
2 из 6
Строительство школы в селе Уютное Симферопольского района Крыма
© Минстрой Крыма
3 из 6
Строительство школы в селе Уютное Симферопольского района Крыма
© Минстрой Крыма
4 из 6
Строительство школы в селе Уютное Симферопольского района Крыма
© Минстрой Крыма
5 из 6
Строительство школы в селе Уютное Симферопольского района Крыма
© Минстрой Крыма
6 из 6
Строительство школы в селе Уютное Симферопольского района Крыма
© Минстрой Крыма
"Проводятся устройство потолков из гипсокартона и внутренних инженерных систем. Также рабочие занимаются устройством плоской кровли, подшивом свесов, монтажом водосточной системы на скатной кровле и монтажом ходовых мостиков. Проводятся работы по благоустройству и отделке цоколя", – уточнили детали строительного процесса в республиканском минстрое.
Ранее сообщалось, что в Евпатории возле Мойнакского озера строительство детского сада выполнено на 30%. Сдача запланирована также на четвертый квартал текущего года. Кроме того стало известно, что в Феодосии детский сад №9 "Алые паруса" сдадут в эксплуатацию к концу текущего года.
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