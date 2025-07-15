https://crimea.ria.ru/20250715/kogda-zakonchat-stroitelstvo-shkoly-na-600-mest-v-simferopolskom-rayone-1147968057.html

Когда закончат строительство школы на 600 мест в Симферопольском районе

Когда закончат строительство школы на 600 мест в Симферопольском районе - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Когда закончат строительство школы на 600 мест в Симферопольском районе

Школу на 600 мест в селе Укромное Симферопольского района планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года. Сейчас строительная готовность объекта РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T17:17

2025-07-15T17:17

2025-07-15T17:17

симферопольский район

министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк)

новости крыма

школа

образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Школу на 600 мест в селе Укромное Симферопольского района планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2025 года. Сейчас строительная готовность объекта – 74%. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минстроя.По информации профильного министерства, сейчас строители заняты чистовой отделкой, укладкой керамической плитки в санузлах и на лестничных маршах. Кроме того, идут работы по окраске стен и потолков, а также укладке линолеума."Проводятся устройство потолков из гипсокартона и внутренних инженерных систем. Также рабочие занимаются устройством плоской кровли, подшивом свесов, монтажом водосточной системы на скатной кровле и монтажом ходовых мостиков. Проводятся работы по благоустройству и отделке цоколя", – уточнили детали строительного процесса в республиканском минстрое.Ранее сообщалось, что в Евпатории возле Мойнакского озера строительство детского сада выполнено на 30%. Сдача запланирована также на четвертый квартал текущего года. Кроме того стало известно, что в Феодосии детский сад №9 "Алые паруса" сдадут в эксплуатацию к концу текущего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Феодосии достроят новую школу на 800 местВ селе под Симферополем построят новый детский садВ Саках открыли новый детский сад

https://crimea.ria.ru/20250624/v-krymu-otsenili-edinye-obrazovatelnye-standarty-v-shkolakh-1147447920.html

симферопольский район

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферопольский район, министерство строительства и архитектуры крыма (минстрой рк), новости крыма, школа, образование в крыму и севастополе