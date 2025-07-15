https://crimea.ria.ru/20250715/kogda-v-sevastopole-otremontiruyut-sportshkolu-olimpiyskogo-rezerva-1147964011.html

Когда в Севастополе отремонтируют спортшколу олимпийского резерва

Когда в Севастополе отремонтируют спортшколу олимпийского резерва - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Когда в Севастополе отремонтируют спортшколу олимпийского резерва

Капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва № 8 в Севастополе планируют закончить до конца текущего года. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T22:22

2025-07-15T22:22

2025-07-15T21:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва № 8 в Севастополе планируют закончить до конца текущего года. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По информации губернатора, на сегодняшний день завершены демонтажные работы, строители приступили к прокладке инженерных сетей и отделке помещений, ремонту фасада. В ходе работ специалисты выполнят ремонт спортивного зала, восстановят душевые и раздевалки, приведут в порядок инженерные сети, входные группы, лестницы, фасад."Здание на улице Аллы Оношко было построено в 1981 году и до настоящего времени капремонта здесь не было. В спортивной школе олимпийского резерва №8 детей учат гребле на байдарках и каноэ, боксу, спортивной борьбе, художественной гимнастике и футболу", – рассказал Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 года 130 многоэтажек в Крыму получат новые лифты до декабряКогда жильцы аварийных домов в Севастополе получат новые квартиры

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севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, спорт, общество