Когда в Севастополе отремонтируют спортшколу олимпийского резерва
В Севастополе до конца года закончат капремонт спортивной школы олимпийского резерва
© Telegram Михаил РазвожаевКапремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва № 8 в Севастополе планируют закончить до конца текущего года. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"На Северной стороне идет капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва № 8. Работы планируем завершить до конца этого года", – проинформировал глава региона.
По информации губернатора, на сегодняшний день завершены демонтажные работы, строители приступили к прокладке инженерных сетей и отделке помещений, ремонту фасада. В ходе работ специалисты выполнят ремонт спортивного зала, восстановят душевые и раздевалки, приведут в порядок инженерные сети, входные группы, лестницы, фасад.
"Здание на улице Аллы Оношко было построено в 1981 году и до настоящего времени капремонта здесь не было. В спортивной школе олимпийского резерва №8 детей учат гребле на байдарках и каноэ, боксу, спортивной борьбе, художественной гимнастике и футболу", – рассказал Развожаев.
© Telegram Михаил РазвожаевКапремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
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Капремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевКапремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
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Капремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевКапремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
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Капремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевКапремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
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Капремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевКапремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
5 из 5
Капремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
1 из 5
Капремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
2 из 5
Капремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
3 из 5
Капремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
4 из 5
Капремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
5 из 5
Капремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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