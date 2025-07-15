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Когда в Севастополе отремонтируют спортшколу олимпийского резерва - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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Когда в Севастополе отремонтируют спортшколу олимпийского резерва
Когда в Севастополе отремонтируют спортшколу олимпийского резерва - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Когда в Севастополе отремонтируют спортшколу олимпийского резерва
Капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва № 8 в Севастополе планируют закончить до конца текущего года. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T22:22
2025-07-15T21:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва № 8 в Севастополе планируют закончить до конца текущего года. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По информации губернатора, на сегодняшний день завершены демонтажные работы, строители приступили к прокладке инженерных сетей и отделке помещений, ремонту фасада. В ходе работ специалисты выполнят ремонт спортивного зала, восстановят душевые и раздевалки, приведут в порядок инженерные сети, входные группы, лестницы, фасад."Здание на улице Аллы Оношко было построено в 1981 году и до настоящего времени капремонта здесь не было. В спортивной школе олимпийского резерва №8 детей учат гребле на байдарках и каноэ, боксу, спортивной борьбе, художественной гимнастике и футболу", – рассказал Развожаев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госпрограмму развития Крыма и Севастополя продлили до 2030 года 130 многоэтажек в Крыму получат новые лифты до декабряКогда жильцы аварийных домов в Севастополе получат новые квартиры
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, севастополь, новости севастополя, спорт, общество
Когда в Севастополе отремонтируют спортшколу олимпийского резерва

В Севастополе до конца года закончат капремонт спортивной школы олимпийского резерва

22:22 15.07.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевКапремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
Капремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва № 8 в Севастополе планируют закончить до конца текущего года. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"На Северной стороне идет капитальный ремонт спортивной школы олимпийского резерва № 8. Работы планируем завершить до конца этого года", – проинформировал глава региона.

По информации губернатора, на сегодняшний день завершены демонтажные работы, строители приступили к прокладке инженерных сетей и отделке помещений, ремонту фасада. В ходе работ специалисты выполнят ремонт спортивного зала, восстановят душевые и раздевалки, приведут в порядок инженерные сети, входные группы, лестницы, фасад.
"Здание на улице Аллы Оношко было построено в 1981 году и до настоящего времени капремонта здесь не было. В спортивной школе олимпийского резерва №8 детей учат гребле на байдарках и каноэ, боксу, спортивной борьбе, художественной гимнастике и футболу", – рассказал Развожаев.
© Telegram Михаил РазвожаевКапремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
Капремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
1 из 5
Капремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевКапремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
Капремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
2 из 5
Капремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевКапремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
Капремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
3 из 5
Капремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевКапремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
Капремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
4 из 5
Капремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
© Telegram Михаил РазвожаевКапремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
Капремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
5 из 5
Капремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
1 из 5
Капремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
2 из 5
Капремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
3 из 5
Капремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
4 из 5
Капремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
5 из 5
Капремонт спортивной школы олимпийского резерва в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
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