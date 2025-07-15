https://crimea.ria.ru/20250715/grozovye-livni-s-gradom-i-shkvalnyy-veter-obrushatsya-na-krym-1147974351.html

Грозовые ливни с градом и шквальный ветер обрушатся на Крым

Грозовые ливни с градом и шквальный ветер обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Грозовые ливни с градом и шквальный ветер обрушатся на Крым

В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 16 июля, сообщают в главке МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T18:52

2025-07-15T18:52

2025-07-15T19:00

новости крыма

штормовое предупреждение

крым

мчс крыма

погода в крыму

крымская погода

стихия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/02/1120739582_0:100:960:640_1920x0_80_0_0_cfc420386c80005e2a60fd332b546bd7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 16 июля, сообщают в главке МЧС России по РК.Согласно прогнозу, днем в среду на территории полуострова местами пройдут сильные ливни и грозы, возможен крупный град и шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду.Жителей и гостей региона призывают проверить и очистить ливневые стоки и водоотводы от мусора, избегать нахождения вблизи русел рек и пересохших водотоков, защитить имущество, особенно в районах, подверженных подтоплениям, ограничить поездки, соблюдать ПДД и скоростной режим, а также обеспечить безопасность детей, пожилых людей и быть внимательными к окружающим.Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что на этой неделе погода будет жаркой, с превышением климатической нормы и минимальной вероятностью небольших осадков. По словам эксперта, если дождь и пройдет, он будет носить символический характер, не остудит разогретую атмосферу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Макушка лета: погодный прогноз ФОБОС для Крыма на неделюБассейны и мороженое: как в Крыму спасают животных от жарыАпвеллинг охладил крымское море и очистил его: что ждет туристов в июле

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, штормовое предупреждение, крым, мчс крыма, погода в крыму, крымская погода, стихия