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Грозовые ливни с градом и шквальный ветер обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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Грозовые ливни с градом и шквальный ветер обрушатся на Крым
Грозовые ливни с градом и шквальный ветер обрушатся на Крым - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Грозовые ливни с градом и шквальный ветер обрушатся на Крым
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 16 июля, сообщают в главке МЧС России по РК. РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T18:52
2025-07-15T19:00
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 16 июля, сообщают в главке МЧС России по РК.Согласно прогнозу, днем в среду на территории полуострова местами пройдут сильные ливни и грозы, возможен крупный град и шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду.Жителей и гостей региона призывают проверить и очистить ливневые стоки и водоотводы от мусора, избегать нахождения вблизи русел рек и пересохших водотоков, защитить имущество, особенно в районах, подверженных подтоплениям, ограничить поездки, соблюдать ПДД и скоростной режим, а также обеспечить безопасность детей, пожилых людей и быть внимательными к окружающим.Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что на этой неделе погода будет жаркой, с превышением климатической нормы и минимальной вероятностью небольших осадков. По словам эксперта, если дождь и пройдет, он будет носить символический характер, не остудит разогретую атмосферу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Макушка лета: погодный прогноз ФОБОС для Крыма на неделюБассейны и мороженое: как в Крыму спасают животных от жарыАпвеллинг охладил крымское море и очистил его: что ждет туристов в июле
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новости крыма, штормовое предупреждение, крым, мчс крыма, погода в крыму, крымская погода, стихия
Грозовые ливни с градом и шквальный ветер обрушатся на Крым

На Крым обрушатся грозовые ливни с градом и шквальный ветер

18:52 15.07.2025 (обновлено: 19:00 15.07.2025)
 
Гроза
Гроза
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 16 июля, сообщают в главке МЧС России по РК.
Согласно прогнозу, днем в среду на территории полуострова местами пройдут сильные ливни и грозы, возможен крупный град и шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду.
"В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий", – предупреждают в МЧС.
Жителей и гостей региона призывают проверить и очистить ливневые стоки и водоотводы от мусора, избегать нахождения вблизи русел рек и пересохших водотоков, защитить имущество, особенно в районах, подверженных подтоплениям, ограничить поездки, соблюдать ПДД и скоростной режим, а также обеспечить безопасность детей, пожилых людей и быть внимательными к окружающим.
Ранее ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал, что на этой неделе погода будет жаркой, с превышением климатической нормы и минимальной вероятностью небольших осадков. По словам эксперта, если дождь и пройдет, он будет носить символический характер, не остудит разогретую атмосферу.
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