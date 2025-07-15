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Госдума приняла закон о защите воинских захоронений

Госдума приняла закон о защите воинских захоронений - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Госдума приняла закон о защите воинских захоронений

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за осквернение объектов, увековечивающих... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T14:28

2025-07-15T14:28

2025-07-15T14:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за осквернение объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин.По его словам, норма касается мемориалов, расположенных в России и за ее пределами. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы либо штраф в размере до пяти миллионов рублей.Кроме того, теперь изображение и иные формы воспроизведения культовых зданий, официальных геральдических знаков не допускаются без религиозных символов в СМИ, интернете, рекламе, при продаже товаров или оказании услуг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем ответит Польша на осквернение памятника жертвам Волыни – мнениеОсквернившему мемориал героической обороны Севастополя дали реальный срокБастрыкин взял на контроль дело об осквернении символа воинской славы

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, закон и право, государственная дума рф, общество