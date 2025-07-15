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Госдума приняла закон о защите воинских захоронений - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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Госдума приняла закон о защите воинских захоронений
Госдума приняла закон о защите воинских захоронений - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Госдума приняла закон о защите воинских захоронений
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за осквернение объектов, увековечивающих... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T14:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за осквернение объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин.По его словам, норма касается мемориалов, расположенных в России и за ее пределами. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы либо штраф в размере до пяти миллионов рублей.Кроме того, теперь изображение и иные формы воспроизведения культовых зданий, официальных геральдических знаков не допускаются без религиозных символов в СМИ, интернете, рекламе, при продаже товаров или оказании услуг.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем ответит Польша на осквернение памятника жертвам Волыни – мнениеОсквернившему мемориал героической обороны Севастополя дали реальный срокБастрыкин взял на контроль дело об осквернении символа воинской славы
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РИА Новости Крым
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новости, россия, закон и право, государственная дума рф, общество
Госдума приняла закон о защите воинских захоронений

Закон об ответственности за осквернение воинских захоронений принят в РФ – Володин

14:28 15.07.2025
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоВечный огонь
Вечный огонь
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об уголовной ответственности до пяти лет лишения свободы за осквернение объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин.
"Установили уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений и других объектов, увековечивающих память погибших при защите нашей страны или ее интересов. Такая норма будет способствовать защите чувств верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в нашей многоконфессиональной стране", – убежден Володин.
По его словам, норма касается мемориалов, расположенных в России и за ее пределами. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы либо штраф в размере до пяти миллионов рублей.
Кроме того, теперь изображение и иные формы воспроизведения культовых зданий, официальных геральдических знаков не допускаются без религиозных символов в СМИ, интернете, рекламе, при продаже товаров или оказании услуг.
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