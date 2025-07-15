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Детский сад поврежден в Воронеже из-за удара ВСУ

Детский сад поврежден в Воронеже из-за удара ВСУ - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Детский сад поврежден в Воронеже из-за удара ВСУ

В результате атаки украинских беспилотников по Воронежу повреждения получил один из детских садов города. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин. РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T10:26

2025-07-15T10:26

2025-07-15T10:26

воронеж

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В результате атаки украинских беспилотников по Воронежу повреждения получил один из детских садов города. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин.Утром во вторник стало известно, что над тремя районами Воронежской области и столицей региона сбиты 12 украинских беспилотников. В результате атаки пострадали люди. Позже губернатор Воронежской области уточнил, что ранения получили 16 человек, в том числе подросток. Еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.Петрин уточнил, что как только правоохранительные органы завершат работу, управы районов приступят к осмотру поврежденных объектов для устранения последствий падения обломков БПЛА.Кроме того, утром во вторник стало известно, что в Ельце Липецкой области в результате падения вражеского дрона на территорию промзоны пострадал один человек. Также в Добринском районе области вражеский беспилотник упал рядом с частным жилым домом.По данным Минобороны России, в ночь на вторник ПВО уничтожила 55 вражеских БПЛА. 32 беспилотника сбито над территорией Белгородской области, 12 – над Воронежской областью, шесть БПЛА – над акваторией Черного моря, три – над Липецкой и по одному над Ростовской и Курской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть беспилотников уничтожили над Черным моремБеспилотники ВСУ ударили по Запорожской АЭСБеспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде

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