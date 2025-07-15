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Детский сад поврежден в Воронеже из-за удара ВСУ - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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Детский сад поврежден в Воронеже из-за удара ВСУ
Детский сад поврежден в Воронеже из-за удара ВСУ - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Детский сад поврежден в Воронеже из-за удара ВСУ
В результате атаки украинских беспилотников по Воронежу повреждения получил один из детских садов города. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин. РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T10:26
2025-07-15T10:26
воронеж
воронежская область
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происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В результате атаки украинских беспилотников по Воронежу повреждения получил один из детских садов города. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин.Утром во вторник стало известно, что над тремя районами Воронежской области и столицей региона сбиты 12 украинских беспилотников. В результате атаки пострадали люди. Позже губернатор Воронежской области уточнил, что ранения получили 16 человек, в том числе подросток. Еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.Петрин уточнил, что как только правоохранительные органы завершат работу, управы районов приступят к осмотру поврежденных объектов для устранения последствий падения обломков БПЛА.Кроме того, утром во вторник стало известно, что в Ельце Липецкой области в результате падения вражеского дрона на территорию промзоны пострадал один человек. Также в Добринском районе области вражеский беспилотник упал рядом с частным жилым домом.По данным Минобороны России, в ночь на вторник ПВО уничтожила 55 вражеских БПЛА. 32 беспилотника сбито над территорией Белгородской области, 12 – над Воронежской областью, шесть БПЛА – над акваторией Черного моря, три – над Липецкой и по одному над Ростовской и Курской областями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть беспилотников уничтожили над Черным моремБеспилотники ВСУ ударили по Запорожской АЭСБеспилотник ВСУ врезался в многоэтажку в Белгороде
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4.7
96
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воронеж, воронежская область, атака украинских беспилотников на воронеж, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости сво, новости, детский сад
Детский сад поврежден в Воронеже из-за удара ВСУ

В Воронеже в результате атаки беспилотников ВСУ поврежден детский сад – мэр

10:26 15.07.2025
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
Машина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В результате атаки украинских беспилотников по Воронежу повреждения получил один из детских садов города. Об этом сообщил мэр Сергей Петрин.
Утром во вторник стало известно, что над тремя районами Воронежской области и столицей региона сбиты 12 украинских беспилотников. В результате атаки пострадали люди. Позже губернатор Воронежской области уточнил, что ранения получили 16 человек, в том числе подросток. Еще двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
"В одном из детских садов посечены стекла. Детей на время переведем в соседние", – сказано в сообщении.
Петрин уточнил, что как только правоохранительные органы завершат работу, управы районов приступят к осмотру поврежденных объектов для устранения последствий падения обломков БПЛА.
"Движение общественного транспорта в центральной части города в ближайшее время будет скорректировано, автобусы перенаправят по другим улицам. Будем оперативно сообщать", – добавил глава Воронежа.
Кроме того, утром во вторник стало известно, что в Ельце Липецкой области в результате падения вражеского дрона на территорию промзоны пострадал один человек. Также в Добринском районе области вражеский беспилотник упал рядом с частным жилым домом.
По данным Минобороны России, в ночь на вторник ПВО уничтожила 55 вражеских БПЛА. 32 беспилотника сбито над территорией Белгородской области, 12 – над Воронежской областью, шесть БПЛА – над акваторией Черного моря, три – над Липецкой и по одному над Ростовской и Курской областями.
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