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Часть Большой Ялты обесточена

Часть Большой Ялты обесточена - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Часть Большой Ялты обесточена

Пять населенных пунктов в городском округе Ялта остались без света из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T17:47

2025-07-15T17:47

2025-07-15T17:47

большая ялта

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электроэнергия

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов в городском округе Ялта остались без света из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго".В Симферополе без света улицы 1 Конной Армии, 60 лет Октября, Аральская, Залесская и прилегающие к ним улицы и переулки, а также микрорайон Фонтаны.Ремонтная бригада уже работает на месте, восстановить подачу ресурса планируют в течение 3-х часов.Ранее во вторник уже сообщалось об аварийных отключениях в Ялте и Массандре. Также были обесточены четыре населенных пункта Симферопольского района. Утром во вторник часть Феодосии осталась без энергоснабжения из-за аварии на линии. Жители более чем 30 улиц и прилегающих переулков Симферополя остались без электроэнергии днем во вторник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

большая ялта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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