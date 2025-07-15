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Часть Большой Ялты обесточена - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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Часть Большой Ялты обесточена
Часть Большой Ялты обесточена - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Часть Большой Ялты обесточена
Пять населенных пунктов в городском округе Ялта остались без света из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T17:47
2025-07-15T17:47
большая ялта
новости крыма
электроэнергия
гуп рк "крымэнерго"
электросети крыма
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов в городском округе Ялта остались без света из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго".В Симферополе без света улицы 1 Конной Армии, 60 лет Октября, Аральская, Залесская и прилегающие к ним улицы и переулки, а также микрорайон Фонтаны.Ремонтная бригада уже работает на месте, восстановить подачу ресурса планируют в течение 3-х часов.Ранее во вторник уже сообщалось об аварийных отключениях в Ялте и Массандре. Также были обесточены четыре населенных пункта Симферопольского района. Утром во вторник часть Феодосии осталась без энергоснабжения из-за аварии на линии. Жители более чем 30 улиц и прилегающих переулков Симферополя остались без электроэнергии днем во вторник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Часть Большой Ялты обесточена

Обесточена часть Большой Ялты

17:47 15.07.2025
 
© РИА Новости . Игорь Виноградов / Перейти в фотобанкБольшая Ялта
Большая Ялта - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Игорь Виноградов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июля – РИА Новости Крым. Пять населенных пунктов в городском округе Ялта остались без света из-за аварии на сетях, сообщает "Крымэнерго".
"Городской округ Ялта. Населенные пункты: Массандра, Гурзуф, Восход, Никита, Отрадное", – перечислили в организации.
В Симферополе без света улицы 1 Конной Армии, 60 лет Октября, Аральская, Залесская и прилегающие к ним улицы и переулки, а также микрорайон Фонтаны.
Ремонтная бригада уже работает на месте, восстановить подачу ресурса планируют в течение 3-х часов.
Ранее во вторник уже сообщалось об аварийных отключениях в Ялте и Массандре. Также были обесточены четыре населенных пункта Симферопольского района. Утром во вторник часть Феодосии осталась без энергоснабжения из-за аварии на линии. Жители более чем 30 улиц и прилегающих переулков Симферополя остались без электроэнергии днем во вторник.
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Большая ЯлтаНовости КрымаЭлектроэнергияГУП РК "Крымэнерго"Электросети КрымаЛЭПОтключение электроэнергии
 
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