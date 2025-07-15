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Бесплатный спорт рядом с домом – тысячи севастопольцев уже участвуют

Бесплатный спорт рядом с домом – тысячи севастопольцев уже участвуют - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Бесплатный спорт рядом с домом – тысячи севастопольцев уже участвуют

В Севастополе в рамках проекта "Спорт в каждый двор" с начала 2025 года прошло больше трех тысяч бесплатных занятий, сообщают в городском департаменте спорта. РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T20:48

2025-07-15T20:48

2025-07-15T20:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в рамках проекта "Спорт в каждый двор" с начала 2025 года прошло больше трех тысяч бесплатных занятий, сообщают в городском департаменте спорта.В ведомстве уточняют, что тренировки организованы для всех желающих от 5 до 79 лет. В программу входят занятия по общей физической подготовке, большому теннису, веселым стартам, мини-футболу, баскетболу, стритболу, волейболу, фитнесу и многому другому.Проект "Спорт в каждый двор" реализуется в Севастополе с 2018 года. За весь прошлый год в его рамках было проведено около 6 тысяч занятий. Власти отмечают, что все больше горожан подключаются к регулярным тренировкам, многие приходят семьями.Ранее сообщалось, что жителям и гостям Севастополя летом предложат бесплатные уроки плавания, танцев и коллективную зарядку по утрам.Спорт в Крыму выходит на новый уровень. Планируется строительство новых объектов, открытие секций и увеличение числа тренерских ставок, рассказал ранее глава республики Сергей Аксенов. По его словам, изменения грядут в Дворце водных видов спорта в Симферополе. Сейчас плаванием там бесплатно занимаются 760 детей. Но глава Крыма считает, что это не предел.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Летом в Севастополе бесплатно научат плавать и танцеватьВ Крыму обозначили приоритетные виды спортаКак в Крыму получить кешбэк за занятия в спортзале

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, спорт, правительство севастополя, новости севастополя, общество