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Бесплатный спорт рядом с домом – тысячи севастопольцев уже участвуют
Бесплатный спорт рядом с домом – тысячи севастопольцев уже участвуют - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Бесплатный спорт рядом с домом – тысячи севастопольцев уже участвуют
В Севастополе в рамках проекта "Спорт в каждый двор" с начала 2025 года прошло больше трех тысяч бесплатных занятий, сообщают в городском департаменте спорта. РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T20:48
2025-07-15T20:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в рамках проекта "Спорт в каждый двор" с начала 2025 года прошло больше трех тысяч бесплатных занятий, сообщают в городском департаменте спорта.В ведомстве уточняют, что тренировки организованы для всех желающих от 5 до 79 лет. В программу входят занятия по общей физической подготовке, большому теннису, веселым стартам, мини-футболу, баскетболу, стритболу, волейболу, фитнесу и многому другому.Проект "Спорт в каждый двор" реализуется в Севастополе с 2018 года. За весь прошлый год в его рамках было проведено около 6 тысяч занятий. Власти отмечают, что все больше горожан подключаются к регулярным тренировкам, многие приходят семьями.Ранее сообщалось, что жителям и гостям Севастополя летом предложат бесплатные уроки плавания, танцев и коллективную зарядку по утрам.Спорт в Крыму выходит на новый уровень. Планируется строительство новых объектов, открытие секций и увеличение числа тренерских ставок, рассказал ранее глава республики Сергей Аксенов. По его словам, изменения грядут в Дворце водных видов спорта в Симферополе. Сейчас плаванием там бесплатно занимаются 760 детей. Но глава Крыма считает, что это не предел.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Летом в Севастополе бесплатно научат плавать и танцеватьВ Крыму обозначили приоритетные виды спортаКак в Крыму получить кешбэк за занятия в спортзале
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севастополь, спорт, правительство севастополя, новости севастополя, общество
Бесплатный спорт рядом с домом – тысячи севастопольцев уже участвуют
С начала года в Севастополе прошло свыше 3 тысяч бесплатных тренировок для горожан
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе в рамках проекта "Спорт в каждый двор" с начала 2025 года прошло больше трех тысяч бесплатных занятий, сообщают в городском департаменте спорта.
В ведомстве уточняют, что тренировки организованы для всех желающих от 5 до 79 лет. В программу входят занятия по общей физической подготовке, большому теннису, веселым стартам, мини-футболу, баскетболу, стритболу, волейболу, фитнесу и многому другому.
"Они проходят на 19 локациях: 12 универсальных спортивных внутридворовых площадках, шести физкультурно-оздоровительных комплексах открытого типа и в фиджитал-центре под руководством опытных инструкторов и педагогов. С участниками работают 25 инструкторов", – рассказали в департаменте.
Проект "Спорт в каждый двор" реализуется в Севастополе с 2018 года. За весь прошлый год в его рамках было проведено около 6 тысяч занятий. Власти отмечают, что все больше горожан подключаются к регулярным тренировкам, многие приходят семьями.
Ранее сообщалось, что жителям и гостям Севастополя летом предложат бесплатные уроки
плавания, танцев и коллективную зарядку по утрам.
Спорт в Крыму
выходит на новый уровень. Планируется строительство новых объектов, открытие секций и увеличение числа тренерских ставок, рассказал ранее глава республики Сергей Аксенов. По его словам, изменения грядут в Дворце водных видов спорта в Симферополе. Сейчас плаванием там бесплатно занимаются 760 детей. Но глава Крыма считает, что это не предел.
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