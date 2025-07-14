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Жара и грозы: где в Крыму в понедельник пройдут дожди - РИА Новости Крым, 13.07.2025
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Жара и грозы: где в Крыму в понедельник пройдут дожди
Жара и грозы: где в Крыму в понедельник пройдут дожди - РИА Новости Крым, 13.07.2025
Жара и грозы: где в Крыму в понедельник пройдут дожди
В понедельник зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит днем в отдельных районах полуострова локальные грозовые дожди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.07.2025
2025-07-14T00:01
2025-07-13T21:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В понедельник зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит днем в отдельных районах полуострова локальные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный 5-10 м/с, днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22, днем +33...+35 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +31...+33.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +21 до +24 градусов, днем от +28 до +34.В Евпатории переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +22...+24, днем +34...+36 градусов.Штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности объявлено в Крыму и Севастополе на период с 13 по 16 июля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250713/makushka-leta-pogodnyy-prognoz-fobos-dlya-kryma-na-nedelyu-1147879797.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Жара и грозы: где в Крыму в понедельник пройдут дожди

В Крыму в понедельник до +37 градусов и пройдут локальные грозовые дожди

00:01 14.07.2025
 
© РИА Новости КрымСолнце и облака
Солнце и облака - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В понедельник зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит днем в отдельных районах полуострова локальные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +20…+25 градусов, в горах +17…+19, днем +32…+37 градусов, на ЮБК и в горах +25…+30", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный 5-10 м/с, днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22, днем +33...+35 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +31...+33.
В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +21 до +24 градусов, днем от +28 до +34.
В Евпатории переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +22...+24, днем +34...+36 градусов.
Штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности объявлено в Крыму и Севастополе на период с 13 по 16 июля.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Солнце над морем - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Вчера, 19:45Радио "Спутник в Крыму"
Макушка лета: погодный прогноз ФОБОС для Крыма на неделю
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Жара и грозы: где в Крыму в понедельник пройдут дожди
00:00Какой сегодня праздник: 14 июля
21:31Очереди перед Крымским мостом и 118 га пожара под Симферополем – главное
21:05Налоговый вычет – как вернуть часть своих денег в 2025 году
20:41Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары по России
20:10Крымский мост: оперативная информация к вечеру воскресенья
19:45Макушка лета: погодный прогноз ФОБОС для Крыма на неделю
19:10В Крыму женщину на сапборде унесло в море на три километра
18:35Лавров и Ван И договорились о новом этапе сотрудничества России и Китая
18:22Беспилотник сбили над Черным морем
18:10Сморкальник или платок: как не навредить русскому языку "очисткой" речи
17:40Сильный ветер и шторм остановили морской транспорт в Севастополе
17:20Крымский мост: из-за длительного ожидания и жары волонтеры раздают воду
16:52От каких болезней чаще всего страдают пожилые люди и как им помочь
16:17Царский курган в Керчи снова откроют для посетителей
15:39К чему приведут удары армии России по ТЦК на Украине – мнение
15:10Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
14:43Сколько граждан России и в каких случаях оправдывают коррупцию – соцопрос
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