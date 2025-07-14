https://crimea.ria.ru/20250714/zhara-i-grozy-gde-v-krymu-v-ponedelnik-proydut-dozhdi-1147918823.html

Жара и грозы: где в Крыму в понедельник пройдут дожди

Жара и грозы: где в Крыму в понедельник пройдут дожди - РИА Новости Крым, 13.07.2025

Жара и грозы: где в Крыму в понедельник пройдут дожди

В понедельник зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит днем в отдельных районах полуострова локальные грозовые дожди. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.07.2025

2025-07-14T00:01

2025-07-14T00:01

2025-07-13T21:17

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В понедельник зона малоподвижного атмосферного фронта обусловит днем в отдельных районах полуострова локальные грозовые дожди. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный 5-10 м/с, днем северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22, днем +33...+35 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +31...+33.В Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. В ночные часы температура воздуха от +21 до +24 градусов, днем от +28 до +34.В Евпатории переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +22...+24, днем +34...+36 градусов.Штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности объявлено в Крыму и Севастополе на период с 13 по 16 июля.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250713/makushka-leta-pogodnyy-prognoz-fobos-dlya-kryma-na-nedelyu-1147879797.html

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судак

феодосия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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