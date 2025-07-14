https://crimea.ria.ru/20250714/zelenskiy-menyaet-glavu-pravitelstva--kto-vozglavit-kabmin-ukrainy-1147938889.html

Зеленский меняет главу правительства – кто возглавит кабмин Украины

Зеленский меняет главу правительства – кто возглавит кабмин Украины - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Зеленский меняет главу правительства – кто возглавит кабмин Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру – министру экономики Юлии Свириденко возглавить кабинет министров Украины. Об этом он... РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T15:08

2025-07-14T15:08

2025-07-14T15:10

владимир зеленский

новости

украина

кадровые перестановки

денис шмыгаль

юлия свириденко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру – министру экономики Юлии Свириденко возглавить кабинет министров Украины. Об этом он сообщил по итогам встречи с будущим премьером.По его словам, на Украине начинается "трансформация системы исполнительной власти" с целью "укрепить экономический потенциал, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать собственное производство вооружений".Юлия Свириденко работает первым вице-премьером – министром экономики Украины с ноября 2021 года. До этого работала заместителем руководителя офиса президента, первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, и.о. руководителя Черниговской облгосадминистрации.На данный момент премьер-министром Украины является Денис Шмыгаль, занимающий этот пост с марта 2020 года. По информации украинских СМИ, в ходе очередной кадровой перетасовки в кабмине Шмыгаль может сменить на посту министра обороны Украины Рустема Умерова, которому в свою очередь предрекают кресло посла в США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, новости, украина, кадровые перестановки, денис шмыгаль, юлия свириденко