Рейтинг@Mail.ru
Зеленский меняет главу правительства – кто возглавит кабмин Украины - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250714/zelenskiy-menyaet-glavu-pravitelstva--kto-vozglavit-kabmin-ukrainy-1147938889.html
Зеленский меняет главу правительства – кто возглавит кабмин Украины
Зеленский меняет главу правительства – кто возглавит кабмин Украины - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Зеленский меняет главу правительства – кто возглавит кабмин Украины
Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру – министру экономики Юлии Свириденко возглавить кабинет министров Украины. Об этом он... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T15:08
2025-07-14T15:10
владимир зеленский
новости
украина
кадровые перестановки
денис шмыгаль
юлия свириденко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0f/1146467911_105:0:1814:961_1920x0_80_0_0_847524318f6bb222ef777df7a0556a5c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру – министру экономики Юлии Свириденко возглавить кабинет министров Украины. Об этом он сообщил по итогам встречи с будущим премьером.По его словам, на Украине начинается "трансформация системы исполнительной власти" с целью "укрепить экономический потенциал, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать собственное производство вооружений".Юлия Свириденко работает первым вице-премьером – министром экономики Украины с ноября 2021 года. До этого работала заместителем руководителя офиса президента, первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, и.о. руководителя Черниговской облгосадминистрации.На данный момент премьер-министром Украины является Денис Шмыгаль, занимающий этот пост с марта 2020 года. По информации украинских СМИ, в ходе очередной кадровой перетасовки в кабмине Шмыгаль может сменить на посту министра обороны Украины Рустема Умерова, которому в свою очередь предрекают кресло посла в США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/0f/1146467911_7:0:1715:1281_1920x0_80_0_0_136a32ab775a33651e40f68ebcf4f4a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, новости, украина, кадровые перестановки, денис шмыгаль, юлия свириденко
Зеленский меняет главу правительства – кто возглавит кабмин Украины

Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины

15:08 14.07.2025 (обновлено: 15:10 14.07.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру – министру экономики Юлии Свириденко возглавить кабинет министров Украины. Об этом он сообщил по итогам встречи с будущим премьером.
"Предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, на Украине начинается "трансформация системы исполнительной власти" с целью "укрепить экономический потенциал, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать собственное производство вооружений".
Юлия Свириденко работает первым вице-премьером – министром экономики Украины с ноября 2021 года. До этого работала заместителем руководителя офиса президента, первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, и.о. руководителя Черниговской облгосадминистрации.
На данный момент премьер-министром Украины является Денис Шмыгаль, занимающий этот пост с марта 2020 года. По информации украинских СМИ, в ходе очередной кадровой перетасовки в кабмине Шмыгаль может сменить на посту министра обороны Украины Рустема Умерова, которому в свою очередь предрекают кресло посла в США.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир ЗеленскийНовостиУкраинаКадровые перестановкиДенис ШмыгальЮлия Свириденко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:2233 человека заболели в Крыму клещевым боррелиозом и энцефалитом
17:04В Евпатории мужчина упал в восьмиметровый колодец
16:53Три человека погибли из-за удара молнии на пляже и четверо пострадали
16:45ВТБ: ключевая ставка перестанет быть сдерживающим фактором кредитования
16:37В Евпатории тушат пожар на 500 "квадратах"
16:24Военный суд заочно приговорил Бориса Акунина* к 14 годам лишения свободы
16:15Очередь на Крымский мост – со стороны Керчи стоят около тысячи авто
15:55Передача Киеву ракет JASSM для F-16 – как это может повлиять на ход СВО
15:32В ВТБ оценили конкуренцию традиционных банков с банками маркетплейсов
15:21Семьи с детьми смогут получить до 156 тысяч рублей налогового вычета
15:08Зеленский меняет главу правительства – кто возглавит кабмин Украины
14:51Отражена новая атака беспилотников на Крым
14:49Многодетным мамам повысят пенсии и выплаты
14:44Пособие по беременности для студенток - когда повысят выплаты
14:33Молния ударила в людей на пляже в Тульской области - есть погибшие
14:31В Крыму "тайные покупатели" оценят работу кафе и ресторанов
14:12В Евпатории ограничат движение из-за учений по антитеррору
14:05В Кремле сделали заявление по новому раунду переговоров
13:53Борису Акунину* запросили 18 лет лишения свободы
13:42Хотел подложить бомбу под машину военного – в Тюмени предотвращен теракт
Лента новостейМолния