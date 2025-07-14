https://crimea.ria.ru/20250714/zelenskiy-menyaet-glavu-pravitelstva--kto-vozglavit-kabmin-ukrainy-1147938889.html
Зеленский меняет главу правительства – кто возглавит кабмин Украины
Зеленский меняет главу правительства – кто возглавит кабмин Украины - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Зеленский меняет главу правительства – кто возглавит кабмин Украины
Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру – министру экономики Юлии Свириденко возглавить кабинет министров Украины. Об этом он... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T15:08
2025-07-14T15:08
2025-07-14T15:10
владимир зеленский
новости
украина
кадровые перестановки
денис шмыгаль
юлия свириденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру – министру экономики Юлии Свириденко возглавить кабинет министров Украины. Об этом он сообщил по итогам встречи с будущим премьером.По его словам, на Украине начинается "трансформация системы исполнительной власти" с целью "укрепить экономический потенциал, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать собственное производство вооружений".Юлия Свириденко работает первым вице-премьером – министром экономики Украины с ноября 2021 года. До этого работала заместителем руководителя офиса президента, первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, и.о. руководителя Черниговской облгосадминистрации.На данный момент премьер-министром Украины является Денис Шмыгаль, занимающий этот пост с марта 2020 года. По информации украинских СМИ, в ходе очередной кадровой перетасовки в кабмине Шмыгаль может сменить на посту министра обороны Украины Рустема Умерова, которому в свою очередь предрекают кресло посла в США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир зеленский, новости, украина, кадровые перестановки, денис шмыгаль, юлия свириденко
Зеленский меняет главу правительства – кто возглавит кабмин Украины
Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины
15:08 14.07.2025 (обновлено: 15:10 14.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру – министру экономики Юлии Свириденко возглавить кабинет министров Украины. Об этом он сообщил по итогам встречи с будущим премьером.
"Предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
По его словам, на Украине начинается "трансформация системы исполнительной власти" с целью "укрепить экономический потенциал, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать собственное производство вооружений".
Юлия Свириденко работает первым вице-премьером – министром экономики Украины с ноября 2021 года. До этого работала заместителем руководителя офиса президента, первым заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, и.о. руководителя Черниговской облгосадминистрации.
На данный момент премьер-министром Украины является Денис Шмыгаль, занимающий этот пост с марта 2020 года. По информации украинских СМИ, в ходе очередной кадровой перетасовки в кабмине Шмыгаль может сменить на посту министра обороны Украины Рустема Умерова, которому в свою очередь предрекают кресло посла в США.
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