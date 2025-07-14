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Зеленский хочет продлить на Украине военное положение и мобилизацию

Зеленский хочет продлить на Украине военное положение и мобилизацию - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Зеленский хочет продлить на Украине военное положение и мобилизацию

Владимир Зеленский подал в Верховную раду Украины законопроекты об очередном продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине. Об... РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T11:18

2025-07-14T11:18

2025-07-14T11:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский подал в Верховную раду Украины законопроекты об очередном продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине. Об этом сообщают украинские СМИ.Военное положение на Украине продлевается каждые 90 дней с начала российской спецоперации в 2022 году. В апреле 2025 года украинский парламент 15-й раз за этот созыв одобрил продолжение военного положения до 6 августа.С осени пошлого года Киев решил серьезно усилить "уличную" мобилизацию. Сотрудники ТЦК и полиции устраивают облавы на граждан страны призывного возраста на улицах сел и городов, в ночных клубах и ресторанах, на рынках и в торговых центрах, а также на концертах и любых массовых мероприятиях. В интервью изданию Valaszo Oline. Зеленский признавался, что Запад требует мобилизации 18-летних украинцев, без этого союзники отказались усиливать санкции против России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Охота на украинцев: в Раде обрушились на военкомов и полициюПока Зеленский в Гааге – ВСУ теряют по 1300 боевиков на фронте ежедневноПолитика геноцида: о чем говорит число украинских беженцев за границей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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