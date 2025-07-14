https://crimea.ria.ru/20250714/zayavlenie-trampa-i-gibel-lyudey-ot-molnii-pod-tuloy-glavnoe-za-den-1147946890.html

Заявление Трампа и гибель людей от молнии под Тулой: главное за день

Заявление Трампа и гибель людей от молнии под Тулой: главное за день - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Заявление Трампа и гибель людей от молнии под Тулой: главное за день

Президент США Дональд Трамп заявил о поставках вооружений Украине за счет Европы и пригрозил России новыми пошлинами. Три человека погибли из-за удара молнии на РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T22:33

2025-07-14T22:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил о поставках вооружений Украине за счет Европы и пригрозил России новыми пошлинами. Три человека погибли из-за удара молнии на пляже в Тульской области. Умер народный артист России, кинорежиссер Александр Митта. Российские войска освободили Малиновку и Маяк в ДНР и на Запорожье. В Крыму предотвратили организованный СБУ теракт против военного. Бориса Акунина* заочно приговорили к 14 годам лишения свободы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Заявление ТрампаПрезидент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины на уровне 100% против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Также он заявил о достижении сделки, по которой США будут поставлять оружие Киеву, но платить за него будет Европа.НАТО вместе с постпредом Вашингтона при альянсе Мэтью Уитакером будут заниматься координацией поставок американских вооружений на Украину.Американский лидер уточнил, что будущие поставки военной помощи Украине будут включать батареи Patriot, а не только ракеты. По его словам, 17 систем Patriot готовится к отправке на Украину, несколько из них поступят уже в ближайшие дни.Гибель людей от удара молнииТри человека погибли и еще четверо пострадали из-за удара молнии на пляже в Алексинском районе Тульской области. Несчастный случай произошел на частной территории парк-отеля "Шахтер".В числе погибших, по данным пресс-службы региональной прокуратуры, ребенок 2011 года рождения. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Организована процессуальная проверка.Умер народный артист России Александр МиттаНародный артист России, режиссер Александр Митта умер на 93-м году жизни.Митта родился в 1933-м в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебютировал в кино как режиссер в 1961 году с картиной "Друг мой, Колька!", снятой совместно с Алексеем Салтыковым. Фильм получил положительные отзывы и стал значимым событием для советского кинематографа начала 1960-х. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.Войска РФ освободили два населенных пунктаПодразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил РФ освободили населенный пункт Маяк Донецкой Народной Республики.Также в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Малиновка Запорожской области.Потери ВСУ за минувшие сутки составили 1105 боевиков убитыми и ранеными.Предотвращенный теракт в КрымуВ Крыму сотрудники ФСБ задержали 25-летнюю женщину, которая по заданию службы безопасности Украины готовилась взорвать одного из старших офицеров Минобороны России.Она должна была совершить подрыв российского военнослужащего в его личном автомобиле с использованием переданного ей взрывного устройства.Завербовавшие и подготовившие девушку к совершению преступления сотрудники СБУ установлены.Приговор Борису Акунину*Суд в РФ заочно приговорил писателя Бориса Акунина* (признан в РФ иностранным агентом) к 14 годам лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента.Первые четыре года фигурант должен отбыть в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима.Также суд лишил его права администрировать сайты и каналы в интернете сроком на 4 года и оштрафовал на 400 тысяч рублей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.

https://crimea.ria.ru/20250714/kak-v-rossii-otsenili-zayavlenie-trampa-1147946267.html

https://crimea.ria.ru/20250714/putinu-dolozhili-o-stroitelstve-unikalnogo-obekta-v-krymu-1147944098.html

https://crimea.ria.ru/20250714/umer-rezhisser-yuriy-moroz-1147933459.html

https://crimea.ria.ru/20250714/gensek-nato-otkryto-nazval-ssha-mirovym-zhandarmom-1147945826.html

https://crimea.ria.ru/20250714/zelenskiy-menyaet-glavu-pravitelstva--kto-vozglavit-kabmin-ukrainy-1147938889.html

https://crimea.ria.ru/20250714/1105387564.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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