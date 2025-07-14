https://crimea.ria.ru/20250714/zachem-tramp-ustraivaet-kacheli-s-dalnoboynym-oruzhiem-dlya-kieva--mnenie-1147935888.html

Зачем Трамп устраивает "качели" с дальнобойным оружием для Киева – мнение

Зачем Трамп устраивает "качели" с дальнобойным оружием для Киева – мнение - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Зачем Трамп устраивает "качели" с дальнобойным оружием для Киева – мнение

Президент США Дональд Трамп устраивает "качели" на теме поставок оружия Украине, чтобы и Москва, и Киев перестали понимать его истинные намерения. А главная... РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T13:10

2025-07-14T13:10

2025-07-14T13:06

радио "спутник в крыму"

сша

дональд трамп

дальнобойное оружие

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внешняя политика

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп устраивает "качели" на теме поставок оружия Украине, чтобы и Москва, и Киев перестали понимать его истинные намерения. А главная цель этого "спектакля" – войти в историю как спаситель Америки. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло."Трамп играет в качели, раскачивает ситуацию. Для этого организовал псевдооттепель в отношениях с РФ, демонстративно унизив украинское руководство и сыграв на контрасте. Теперь то же самое будет пытаться делать в отношении России. Такое поведение должно постоянно держать в состоянии неопределенности. Этого Трамп и добивается", – сказал Манойло.И сегодня на первый план вновь выходит тема передачи Украине дальнобойного оружия США.О намерении США передать Киеву "дальнобой" свидетельствуют и заявления американского сенатора от республиканской партии Линдси Грэма*, которого Трамп намеренно "выпихнул" вперед в качестве источника контролируемой утечки информации. убежден Манойло."Это страшилки. Но понятное дело, что Грэм* не просто так это делает – его выпихнули вперед", – заметил Манойло.Тем не менее на серьезную военную помощь США Украине рассчитывать не придется, уверен политолог, поскольку страна, действительно решившая нанести удар через своих прокси, действует иначе."Сначала ракеты поставляют, причем в полной тишине. Потом эти ракеты летят и поражают цели, а потом уже, постфактум, когда эти ракеты полностью израсходованы, следует официальное заявление того же госдепа. А когда заявление предшествует каким-либо действиям, это больше напоминает спектакль", – сказал Манойло.Поэтому, по мнению политолога, обещанное Трампом Зеленскому вооружение, в том числе наступательное, может передаваться Киеву, но дозированно и особым образом.Вся эта непредсказуемость продолжится еще какое-то время и логике поддаваться не будет, тем не менее цель, ради которой он идет на такие действия, у Трампа есть, и она весьма амбициозна, считает политолог."Трамп хочет войти в историю, как он недавно проговорился, как спаситель Америки. Вот он пришел, восстановил страну в сложный для нее период, стал палочкой-выручалочкой, выполнил историческую миссию. И миссия должна быть такая, чтобы он встал на одну планку с Франклином Делано Рузвельтом, например, который является одним из победителей во Второй мировой войне", – сказал Манойло.По мнению эксперта, Россия вполне может помочь Трампу добиться желаемого, достигнув при этом своих целей.Ранее стало известно, что США в 2026 году увеличат помощь Украине до 500 млн долларов – голосование за соответствующий документ проходило за закрытыми дверями. А накануне глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары ВСУ по России.* Признан иноагентом в РФ, внесен в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неожиданный профицит – как Трамп "ровняет" экономику СШАНемецкий "дальнобой" у Киева: будут ли собирать ракеты Taurus на УкраинеЛавров оценил попытки Запада создать корпус для защиты Украины

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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