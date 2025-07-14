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Зачем Трамп устраивает "качели" с дальнобойным оружием для Киева – мнение
Зачем Трамп устраивает "качели" с дальнобойным оружием для Киева – мнение - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Зачем Трамп устраивает "качели" с дальнобойным оружием для Киева – мнение
Президент США Дональд Трамп устраивает "качели" на теме поставок оружия Украине, чтобы и Москва, и Киев перестали понимать его истинные намерения. А главная... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T13:10
2025-07-14T13:10
2025-07-14T13:06
радио "спутник в крыму"
сша
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп устраивает "качели" на теме поставок оружия Украине, чтобы и Москва, и Киев перестали понимать его истинные намерения. А главная цель этого "спектакля" – войти в историю как спаситель Америки. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло."Трамп играет в качели, раскачивает ситуацию. Для этого организовал псевдооттепель в отношениях с РФ, демонстративно унизив украинское руководство и сыграв на контрасте. Теперь то же самое будет пытаться делать в отношении России. Такое поведение должно постоянно держать в состоянии неопределенности. Этого Трамп и добивается", – сказал Манойло.И сегодня на первый план вновь выходит тема передачи Украине дальнобойного оружия США.О намерении США передать Киеву "дальнобой" свидетельствуют и заявления американского сенатора от республиканской партии Линдси Грэма*, которого Трамп намеренно "выпихнул" вперед в качестве источника контролируемой утечки информации. убежден Манойло."Это страшилки. Но понятное дело, что Грэм* не просто так это делает – его выпихнули вперед", – заметил Манойло.Тем не менее на серьезную военную помощь США Украине рассчитывать не придется, уверен политолог, поскольку страна, действительно решившая нанести удар через своих прокси, действует иначе."Сначала ракеты поставляют, причем в полной тишине. Потом эти ракеты летят и поражают цели, а потом уже, постфактум, когда эти ракеты полностью израсходованы, следует официальное заявление того же госдепа. А когда заявление предшествует каким-либо действиям, это больше напоминает спектакль", – сказал Манойло.Поэтому, по мнению политолога, обещанное Трампом Зеленскому вооружение, в том числе наступательное, может передаваться Киеву, но дозированно и особым образом.Вся эта непредсказуемость продолжится еще какое-то время и логике поддаваться не будет, тем не менее цель, ради которой он идет на такие действия, у Трампа есть, и она весьма амбициозна, считает политолог."Трамп хочет войти в историю, как он недавно проговорился, как спаситель Америки. Вот он пришел, восстановил страну в сложный для нее период, стал палочкой-выручалочкой, выполнил историческую миссию. И миссия должна быть такая, чтобы он встал на одну планку с Франклином Делано Рузвельтом, например, который является одним из победителей во Второй мировой войне", – сказал Манойло.По мнению эксперта, Россия вполне может помочь Трампу добиться желаемого, достигнув при этом своих целей.Ранее стало известно, что США в 2026 году увеличат помощь Украине до 500 млн долларов – голосование за соответствующий документ проходило за закрытыми дверями. А накануне глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новые дальнобойные удары ВСУ по России.* Признан иноагентом в РФ, внесен в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неожиданный профицит – как Трамп "ровняет" экономику СШАНемецкий "дальнобой" у Киева: будут ли собирать ракеты Taurus на УкраинеЛавров оценил попытки Запада создать корпус для защиты Украины
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Зачем Трамп устраивает "качели" с дальнобойным оружием для Киева – мнение
Трамп разыгрывает спектакль вокруг военной помощи Киеву в попытке стать спасителем Америки
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым.
Президент США Дональд Трамп устраивает "качели" на теме поставок оружия Украине, чтобы и Москва, и Киев перестали понимать его истинные намерения. А главная цель этого "спектакля" – войти в историю как спаситель Америки. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter Андрей Манойло.
"Трамп играет в качели, раскачивает ситуацию. Для этого организовал псевдооттепель в отношениях с РФ, демонстративно унизив украинское руководство и сыграв на контрасте. Теперь то же самое будет пытаться делать в отношении России. Такое поведение должно постоянно держать в состоянии неопределенности. Этого Трамп и добивается", – сказал Манойло.
И сегодня на первый план вновь выходит тема передачи Украине дальнобойного оружия США.
"Я думаю, что сделают сегодня заявление о том, что Соединенные Штаты будут поставлять на Украину наступательное дальнобойное оружие. Индикатором является резвое поведение немецких спикеров. Их генералы начали говорить по поводу поставок ракет "Таурус". Это согласованная игра в унисон с Трампом, потому что у них есть информация о том, что Трамп то же самое скажет про американские ракеты", – считает Манойло.
О намерении США передать Киеву "дальнобой" свидетельствуют и заявления американского сенатора от республиканской партии Линдси Грэма*, которого Трамп намеренно "выпихнул" вперед в качестве источника контролируемой утечки информации. убежден Манойло.
"Это страшилки. Но понятное дело, что Грэм* не просто так это делает – его выпихнули вперед", – заметил Манойло.
Тем не менее на серьезную военную помощь США Украине рассчитывать не придется, уверен политолог, поскольку страна, действительно решившая нанести удар через своих прокси, действует иначе.
"Сначала ракеты поставляют, причем в полной тишине. Потом эти ракеты летят и поражают цели, а потом уже, постфактум, когда эти ракеты полностью израсходованы, следует официальное заявление того же госдепа. А когда заявление предшествует каким-либо действиям, это больше напоминает спектакль", – сказал Манойло.
Поэтому, по мнению политолога, обещанное Трампом Зеленскому вооружение, в том числе наступательное, может передаваться Киеву, но дозированно и особым образом.
"Каждую подобного рода поставку, которая не в состоянии изменить ситуацию на Украине, а напротив, которая плачевна для нее, Трамп будет сопровождать подобного рода вальсами и кульбитами в отношении Российской Федерации, продолжая играть в качели. То давая надежду на потепление отношений с Соединенными Штатами, то эту надежду отбирая", – сказал Манойло.
Вся эта непредсказуемость продолжится еще какое-то время и логике поддаваться не будет, тем не менее цель, ради которой он идет на такие действия, у Трампа есть, и она весьма амбициозна, считает политолог.
"Трамп хочет войти в историю, как он недавно проговорился, как спаситель Америки. Вот он пришел, восстановил страну в сложный для нее период, стал палочкой-выручалочкой, выполнил историческую миссию. И миссия должна быть такая, чтобы он встал на одну планку с Франклином Делано Рузвельтом, например, который является одним из победителей во Второй мировой войне", – сказал Манойло.
По мнению эксперта, Россия вполне может помочь Трампу добиться желаемого, достигнув при этом своих целей.
"Это наш инструмент, с помощью которого мы на Трампа можем воздействовать. Вот он хочет – и надо ему помочь осуществить мечту. Как ему встать на одну планку с Франклином Делано Рузвельтом? Открыть второй фронт против неонацистов на Украине. Пусть американская армия ударит с запада по Зеленскому и всей этой банде", – заключил политолог.
Ранее стало известно
, что США в 2026 году увеличат помощь Украине до 500 млн долларов – голосование за соответствующий документ проходило за закрытыми дверями. А накануне глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал
новые дальнобойные удары ВСУ по России.
* Признан иноагентом в РФ, внесен в список террористов и экстремистов
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