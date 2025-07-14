https://crimea.ria.ru/20250714/voennyy-sud-zaochno-prigovoril-borisa-akunina-k-14-godam-lisheniya-svobody-1147942824.html

Военный суд заочно приговорил Бориса Акунина* к 14 годам лишения свободы

Военный суд заочно приговорил Бориса Акунина* к 14 годам лишения свободы - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Военный суд заочно приговорил Бориса Акунина* к 14 годам лишения свободы

Писатель Борис Акунин* (признан в РФ иностранным агентом) заочно приговорен к 14 годам лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма, содействии... РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T16:24

2025-07-14T16:24

2025-07-14T16:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Писатель Борис Акунин* (признан в РФ иностранным агентом) заочно приговорен к 14 годам лишения свободы по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, передает РИА Новости.Также суд лишил его права администрировать сайты и каналы в интернете сроком на 4 года и оштрафовал на 400 тысяч рублей.В ходе прений сторон гособвинение просило для Акунина 18 лет (4 года в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима) со штрафом в 400 тысяч рублей. Адвокат надеялся, что суд оправдает писателя.Акунину* предъявлено обвинение по части 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма в интернете) и части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).По данным прокуратуры Москвы, Акунин*, уже дважды привлеченный к административной ответственности по ч. 4, 5 ст. 19.34 КоАП РФ, с 11 января по 24 апреля 2025 года из-за рубежа "опубликовал не менее 33 материалов в одном из мессенджеров без указания на то, что они произведены, распространены и (или) направлены иностранным агентом либо касаются его деятельности".Писатель объявлен в международный розыск и заочно арестован.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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