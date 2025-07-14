https://crimea.ria.ru/20250714/vertolet-mi-8t-propal-v-khabarovskom-krae--chto-izvestno-1147934583.html

Вертолет Ми-8Т пропал в Хабаровском крае – что известно

Вертолет Ми-8Т пропал в Хабаровском крае – что известно - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Вертолет Ми-8Т пропал в Хабаровском крае – что известно

В Хабаровском крае ведутся поиски вертолета Ми-8Т, который перестал выходить на связь, сообщает в понедельник Росавиации. РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T12:22

2025-07-14T12:22

2025-07-14T14:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Хабаровском крае ведутся поиски вертолета Ми-8Т, который перестал выходить на связь, сообщает в понедельник Росавиации.Предварительно на борту находились пять человек – три члена экипажа и два технических специалиста. На поиски вылетели поисково-спасательные воздушные суда Росавиации из Магадана и Охотска. В готовность приводится вертолет Ми-8 из Хабаровска.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вертолет упал в Балтийское мореВертолет рухнул в реку в Нью-Йорке – что известноВ Турции разбился военный вертолет - погибли четверо

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, хабаровский край, вертолет, происшествия, авиация, россия