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Вертолет Ми-8Т пропал в Хабаровском крае – что известно - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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Вертолет Ми-8Т пропал в Хабаровском крае – что известно
Вертолет Ми-8Т пропал в Хабаровском крае – что известно - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Вертолет Ми-8Т пропал в Хабаровском крае – что известно
В Хабаровском крае ведутся поиски вертолета Ми-8Т, который перестал выходить на связь, сообщает в понедельник Росавиации. РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T12:22
2025-07-14T14:49
новости
хабаровский край
вертолет
происшествия
авиация
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Хабаровском крае ведутся поиски вертолета Ми-8Т, который перестал выходить на связь, сообщает в понедельник Росавиации.Предварительно на борту находились пять человек – три члена экипажа и два технических специалиста. На поиски вылетели поисково-спасательные воздушные суда Росавиации из Магадана и Охотска. В готовность приводится вертолет Ми-8 из Хабаровска.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вертолет упал в Балтийское мореВертолет рухнул в реку в Нью-Йорке – что известноВ Турции разбился военный вертолет - погибли четверо
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новости, хабаровский край, вертолет, происшествия, авиация, россия
Вертолет Ми-8Т пропал в Хабаровском крае – что известно

В Хабаровском крае ведутся поиски пропавшего вертолета Ми-8Т - Росавиация

12:22 14.07.2025 (обновлено: 14:49 14.07.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Хабаровском крае ведутся поиски вертолета Ми-8Т, который перестал выходить на связь, сообщает в понедельник Росавиации.

"В Хабаровском крае Росавиация ведет поиски вертолета Ми-8Т компании "АПК "Взлет". Воздушное судно с регистрационным номером RA-25660 совершало полет из Охотска в Магадан. В установленное время экипаж не вышел на связь", – сказано в сообщении.

Предварительно на борту находились пять человек – три члена экипажа и два технических специалиста. На поиски вылетели поисково-спасательные воздушные суда Росавиации из Магадана и Охотска. В готовность приводится вертолет Ми-8 из Хабаровска.
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