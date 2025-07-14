https://crimea.ria.ru/20250714/v-yalte-na-podgotovku-k-uchebnomu-godu-vydelili-125-mln-rubley-1147934778.html
В Ялте на подготовку к учебному году выделили 125 млн рублей
В Ялте на подготовку к учебному году выделили 125 млн рублей - РИА Новости Крым, 14.07.2025
В Ялте на подготовку к учебному году выделили 125 млн рублей
125 миллионов рублей выделили в Ялте на ремонт, подготовку и обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Ялты к началу учебного сезона. Об этом... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T19:46
2025-07-14T19:46
2025-07-14T19:46
новости
ялта
школа
янина павленко
образование в крыму и севастополе
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143971933_0:129:3181:1918_1920x0_80_0_0_e2fe78a357836c55db20c10f55148c9e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. 125 миллионов рублей выделили в Ялте на ремонт, подготовку и обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Ялты к началу учебного сезона. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.Павленко уточнила, что еще 15 миллионов направили на обеспечение безопасности образовательных учреждений. За эти средства установят системы голосового оповещения и СКУД (систем контроля и управления доступом)."Кроме того, более 36 миллионов пойдут на капремонт ограждений и периметрального освещения основных территорий в двух школах, трех детских садах и двух организациях допобразования", – подчеркнула глава администрации Ялты.Ранее в рамках аппаратного совещания в правительства Севастополя заявили, что в текущем году завершится капитальный ремонт четырех школ и двух детсадов в городе. Еще на пяти объектах работы завершат в 2026-м.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе капитально отремонтировали одну из старейших школШколу на 500 мест в Симферополе достроят к сентябрю 2027 годаКогда в Феодосии достроят новую школу на 800 мест
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/06/1143971933_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_36e3f46996bf00e0b80045361565d03b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, ялта, школа, янина павленко, образование в крыму и севастополе, новости крыма, крым
В Ялте на подготовку к учебному году выделили 125 млн рублей
125 млн рублей выделено на ремонт и дооснащение заведений образования Ялты