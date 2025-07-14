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В Ялте на подготовку к учебному году выделили 125 млн рублей - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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В Ялте на подготовку к учебному году выделили 125 млн рублей
В Ялте на подготовку к учебному году выделили 125 млн рублей - РИА Новости Крым, 14.07.2025
В Ялте на подготовку к учебному году выделили 125 млн рублей
125 миллионов рублей выделили в Ялте на ремонт, подготовку и обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Ялты к началу учебного сезона. Об этом... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T19:46
2025-07-14T19:46
новости
ялта
школа
янина павленко
образование в крыму и севастополе
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. 125 миллионов рублей выделили в Ялте на ремонт, подготовку и обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Ялты к началу учебного сезона. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.Павленко уточнила, что еще 15 миллионов направили на обеспечение безопасности образовательных учреждений. За эти средства установят системы голосового оповещения и СКУД (систем контроля и управления доступом)."Кроме того, более 36 миллионов пойдут на капремонт ограждений и периметрального освещения основных территорий в двух школах, трех детских садах и двух организациях допобразования", – подчеркнула глава администрации Ялты.Ранее в рамках аппаратного совещания в правительства Севастополя заявили, что в текущем году завершится капитальный ремонт четырех школ и двух детсадов в городе. Еще на пяти объектах работы завершат в 2026-м.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе капитально отремонтировали одну из старейших школШколу на 500 мест в Симферополе достроят к сентябрю 2027 годаКогда в Феодосии достроят новую школу на 800 мест
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РИА Новости Крым
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96
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новости, ялта, школа, янина павленко, образование в крыму и севастополе, новости крыма, крым
В Ялте на подготовку к учебному году выделили 125 млн рублей

125 млн рублей выделено на ремонт и дооснащение заведений образования Ялты

19:46 14.07.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкУченицы на уроке математики
Ученицы на уроке математики - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. 125 миллионов рублей выделили в Ялте на ремонт, подготовку и обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Ялты к началу учебного сезона. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.
"На работы – от масштабных до мелких косметических – выделено более 70 миллионов из муниципального бюджета, еще четыре – из сэкономленных средств", – написала она в Telegram-канале.
Павленко уточнила, что еще 15 миллионов направили на обеспечение безопасности образовательных учреждений. За эти средства установят системы голосового оповещения и СКУД (систем контроля и управления доступом).
"Кроме того, более 36 миллионов пойдут на капремонт ограждений и периметрального освещения основных территорий в двух школах, трех детских садах и двух организациях допобразования", – подчеркнула глава администрации Ялты.
Ранее в рамках аппаратного совещания в правительства Севастополя заявили, что в текущем году завершится капитальный ремонт четырех школ и двух детсадов в городе. Еще на пяти объектах работы завершат в 2026-м.
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Заголовок открываемого материала
19:46В Ялте на подготовку к учебному году выделили 125 млн рублей
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