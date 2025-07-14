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В Ялте на подготовку к учебному году выделили 125 млн рублей

В Ялте на подготовку к учебному году выделили 125 млн рублей - РИА Новости Крым, 14.07.2025

В Ялте на подготовку к учебному году выделили 125 млн рублей

125 миллионов рублей выделили в Ялте на ремонт, подготовку и обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Ялты к началу учебного сезона. Об этом... РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T19:46

2025-07-14T19:46

2025-07-14T19:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. 125 миллионов рублей выделили в Ялте на ремонт, подготовку и обеспечение безопасности в образовательных учреждениях Ялты к началу учебного сезона. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.Павленко уточнила, что еще 15 миллионов направили на обеспечение безопасности образовательных учреждений. За эти средства установят системы голосового оповещения и СКУД (систем контроля и управления доступом)."Кроме того, более 36 миллионов пойдут на капремонт ограждений и периметрального освещения основных территорий в двух школах, трех детских садах и двух организациях допобразования", – подчеркнула глава администрации Ялты.Ранее в рамках аппаратного совещания в правительства Севастополя заявили, что в текущем году завершится капитальный ремонт четырех школ и двух детсадов в городе. Еще на пяти объектах работы завершат в 2026-м.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе капитально отремонтировали одну из старейших школШколу на 500 мест в Симферополе достроят к сентябрю 2027 годаКогда в Феодосии достроят новую школу на 800 мест

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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