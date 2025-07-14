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В ВТБ оценили конкуренцию традиционных банков с банками маркетплейсов

В ВТБ оценили конкуренцию традиционных банков с банками маркетплейсов - РИА Новости Крым, 14.07.2025

В ВТБ оценили конкуренцию традиционных банков с банками маркетплейсов

Несмотря на быстрый рост клиентской базы экосистемных банков, они не смогут конкурировать с классическими банками по уровню прибыльности, считает первый... РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T15:32

2025-07-14T15:32

2025-07-14T15:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Несмотря на быстрый рост клиентской базы экосистемных банков, они не смогут конкурировать с классическими банками по уровню прибыльности, считает первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов.В интервью "Коммерсанту" Пьянов отметил, что количество активных клиентов крупных маркетплейсов по банковским методологиям составляет "под 90 миллионов человек", что по охвату вполне сопоставимо со Сбербанком. При этом только часть клиентов маркетплейсов являются одновременно и клиентами их банков.Но способны ли банки маркетплейсов зарабатывать на этих розничных клиентах так же, как классический банк? Основная проблема экосистемных банков заключается в качестве их клиентской базы. По сути, клиенты перечисляют им средста на покупки и сейчас основному зарплатному банку такие переводы угрозы не несут"Пока у этих экосистемных банков нет зарплатных клиентов и доход на одного клиента явно меньше, чем у классических банков. У них также нет корпоративного сегмента с его преимуществом низкой утилизации капитала, их максимум — работа со своими мерчантами. Поэтому мой прогноз: в среднесрочной перспективе любой экосистемный банк первой категории будет сравним со Сбербанком только по числу активных клиентов, но не по доходу или пассиву на клиента", - полагает Пьянов.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, экономика, маркетплейс, банк, общество, россия