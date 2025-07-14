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В Севастополе перекрыли рейд - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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В Севастополе перекрыли рейд
В Севастополе перекрыли рейд - РИА Новости Крым, 14.07.2025
В Севастополе перекрыли рейд
Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T20:35
2025-07-14T20:36
севастополь
новости севастополя
морской транспорт
северная сторона
паромы и катера в севастополе
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.О причинах закрытия рейда не сообщается.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, новости севастополя, морской транспорт, северная сторона, паромы и катера в севастополе, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе перекрыли рейд

В Севастополе перекрыли рейд

20:35 14.07.2025 (обновлено: 20:36 14.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
О причинах закрытия рейда не сообщается.
Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.
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СевастопольНовости СевастополяМорской транспортСеверная сторонаПаромы и катера в СевастополеБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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