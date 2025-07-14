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В Севастополе перекрыли рейд

В Севастополе перекрыли рейд - РИА Новости Крым, 14.07.2025

В Севастополе перекрыли рейд

Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города. РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T20:35

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севастополь

новости севастополя

морской транспорт

северная сторона

паромы и катера в севастополе

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.О причинах закрытия рейда не сообщается.Работу морского пассажирского транспорта периодически приостанавливают в целях безопасности. Кроме того, рейд в городе закрывают из-за погодных условий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, морской транспорт, северная сторона, паромы и катера в севастополе, безопасность республики крым и севастополя