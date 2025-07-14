Рейтинг@Mail.ru
В Крыму "тайные покупатели" оценят работу кафе и ресторанов - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250714/v-krymu-taynye-pokupateli-otsenyat-rabotu-kafe-i-restoranov-1147937906.html
В Крыму "тайные покупатели" оценят работу кафе и ресторанов
В Крыму "тайные покупатели" оценят работу кафе и ресторанов - РИА Новости Крым, 14.07.2025
В Крыму "тайные покупатели" оценят работу кафе и ресторанов
В Крыму "тайные комиссары" анонимно проверят рестораны, кафе и столовые и голосованием определят лучшие из них. РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T14:31
2025-07-14T14:47
новости
общепит
ресторан
общество
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/08/1142472962_373:363:2521:1571_1920x0_80_0_0_b181a3d2fb162926d24fe9a1a2ca536e.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Крыму "тайные комиссары" анонимно проверят рестораны, кафе и столовые и голосованием определят лучшие из них.Такой метод оценки, а затем и награждения лучших заведений регионального общепита различного уровня, организован в ходе большого проекта, рассчитанного на несколько лет, - премии ПРОРЕСТ. Ее придумали шеф-повара и управляющие ресторанов России. Пилотным регионом стал Крым.Сейчас в проекте оценку различным заведениям дают 84 эксперта. В нем участвуют 176 заведений из различных городов и сел Крыма, в том числе и расположенных на севере полуострова, но количество кафе и ресторанов, готовых присоединиться к проекту, будет расти, уверенны организаторы.Все заведения общепита не знают, когда к ним придут гости. В оценке "тайные комиссары" будут учитывать десятки различных аспектов – от наличия пандусов для малоподвижных граждан до сервировки столов, от удобства мебели до наличия сезонного предложения по меню. Особое внимание – использованию локальных продуктов.К 25 августа будет определен топ-5 по всем 35 номинациям премии.Участие в премии является бесплатным. Среди экспертов проекта - бренд-шефы Андрей Савенков и Илья Захаров.После подведения итогов премии лучших из лучших в разных классах заведения общественного питания внесут в туристический навигатор по Крыму, рубрицированный по городам, звездности места, ценообразованию."То есть каждый потенциальный гость найдет свое направление, свой сегмент – будь то аутентичная кухня или даже кафе у дороги", - рассказала Роман Лужный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/08/1142472962_564:304:2242:1563_1920x0_80_0_0_5d1c3744fbc63c5c39ab9d2081a9779b.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, общепит, ресторан, общество, крым, новости крыма
В Крыму "тайные покупатели" оценят работу кафе и ресторанов

Кафе и рестораны Крыма народные эксперты проверяют на качество еды и обслуживания

14:31 14.07.2025 (обновлено: 14:47 14.07.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРесторан сети быстрого питания
Ресторан сети быстрого питания - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Крыму "тайные комиссары" анонимно проверят рестораны, кафе и столовые и голосованием определят лучшие из них.
Такой метод оценки, а затем и награждения лучших заведений регионального общепита различного уровня, организован в ходе большого проекта, рассчитанного на несколько лет, - премии ПРОРЕСТ. Ее придумали шеф-повара и управляющие ресторанов России. Пилотным регионом стал Крым.

"Цель проекта – никого не утопить, а наоборот протянуть руку помощи и поддержки, суть проекта – создание большого туристического ресурса, который будет рекламироваться на федеральном уровне. Турист, который приедет сюда, должен проехать по проверенным местам, по прекрасным локациям, по гостеприимному Крыму, получить великолепный сервис, вкусную кухню", - сказал основатель премии ПРОРЕСТ, управляющий одним из ялтинских ресторанов высокой кухни Роман Лужный.

Сейчас в проекте оценку различным заведениям дают 84 эксперта. В нем участвуют 176 заведений из различных городов и сел Крыма, в том числе и расположенных на севере полуострова, но количество кафе и ресторанов, готовых присоединиться к проекту, будет расти, уверенны организаторы.
Все заведения общепита не знают, когда к ним придут гости. В оценке "тайные комиссары" будут учитывать десятки различных аспектов – от наличия пандусов для малоподвижных граждан до сервировки столов, от удобства мебели до наличия сезонного предложения по меню. Особое внимание – использованию локальных продуктов.
К 25 августа будет определен топ-5 по всем 35 номинациям премии.
"В начале октября мы проведем Народную премию. Она будет присвоена лично повару в номинациях "лучший шашлык", "лучший люля", "лучший чебурек", "лучший плов" и "лучшие дары моря". 25 октября на финале премии мы предоставим свои компетенции и профессиональные решения после анализа среза рынка, проведенного с июля по октябрь", - рассказал Лужный.
Участие в премии является бесплатным. Среди экспертов проекта - бренд-шефы Андрей Савенков и Илья Захаров.
После подведения итогов премии лучших из лучших в разных классах заведения общественного питания внесут в туристический навигатор по Крыму, рубрицированный по городам, звездности места, ценообразованию.
"То есть каждый потенциальный гость найдет свое направление, свой сегмент – будь то аутентичная кухня или даже кафе у дороги", - рассказала Роман Лужный.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиОбщепитРесторанОбществоКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:51Отражена новая атака беспилотников на Крым
14:49Многодетным мамам повысят пенсии и выплаты
14:44Пособие по беременности для студенток - когда повысят выплаты
14:33Молния ударила в людей на пляже в Тульской области - есть погибшие
14:31В Крыму "тайные покупатели" оценят работу кафе и ресторанов
14:12В Евпатории ограничат движение из-за учений по антитеррору
14:05В Кремле сделали заявление по новому раунду переговоров
13:53Борису Акунину* запросили 18 лет лишения свободы
13:42Хотел подложить бомбу под машину военного – в Тюмени предотвращен теракт
13:27Над Крымом отработала ПВО
13:25Крыму и еще 24 регионам России спишут долги на миллиарды рублей
13:17Опрос: россияне положительно относятся к рабочим стажировкам студентов
13:10Зачем Трамп устраивает "качели" с дальнобойным оружием для Киева – мнение
13:0662-летняя крымчанка ответит за призыв к экстремизму в интернете
12:52Разгром ВСУ на всех направлениях – что происходит в зоне СВО
12:31Глэмпинги вместо отелей: Россия вложит миллиарды в туризм нового формата
12:22Вертолет Ми-8Т пропал в Хабаровском крае – что известно
12:14В Керчи 4-летняя девочка выпала из окна дома
12:12Умер режиссер Юрий Мороз
12:08Армия Россия освободила Малиновку и Маяк в ДНР и на Запорожье
Лента новостейМолния