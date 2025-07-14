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В Крыму "тайные покупатели" оценят работу кафе и ресторанов
В Крыму "тайные покупатели" оценят работу кафе и ресторанов - РИА Новости Крым, 14.07.2025
В Крыму "тайные покупатели" оценят работу кафе и ресторанов
В Крыму "тайные комиссары" анонимно проверят рестораны, кафе и столовые и голосованием определят лучшие из них. РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T14:31
2025-07-14T14:31
2025-07-14T14:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Крыму "тайные комиссары" анонимно проверят рестораны, кафе и столовые и голосованием определят лучшие из них.Такой метод оценки, а затем и награждения лучших заведений регионального общепита различного уровня, организован в ходе большого проекта, рассчитанного на несколько лет, - премии ПРОРЕСТ. Ее придумали шеф-повара и управляющие ресторанов России. Пилотным регионом стал Крым.Сейчас в проекте оценку различным заведениям дают 84 эксперта. В нем участвуют 176 заведений из различных городов и сел Крыма, в том числе и расположенных на севере полуострова, но количество кафе и ресторанов, готовых присоединиться к проекту, будет расти, уверенны организаторы.Все заведения общепита не знают, когда к ним придут гости. В оценке "тайные комиссары" будут учитывать десятки различных аспектов – от наличия пандусов для малоподвижных граждан до сервировки столов, от удобства мебели до наличия сезонного предложения по меню. Особое внимание – использованию локальных продуктов.К 25 августа будет определен топ-5 по всем 35 номинациям премии.Участие в премии является бесплатным. Среди экспертов проекта - бренд-шефы Андрей Савенков и Илья Захаров.После подведения итогов премии лучших из лучших в разных классах заведения общественного питания внесут в туристический навигатор по Крыму, рубрицированный по городам, звездности места, ценообразованию."То есть каждый потенциальный гость найдет свое направление, свой сегмент – будь то аутентичная кухня или даже кафе у дороги", - рассказала Роман Лужный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, общепит, ресторан, общество, крым, новости крыма
В Крыму "тайные покупатели" оценят работу кафе и ресторанов
Кафе и рестораны Крыма народные эксперты проверяют на качество еды и обслуживания
14:31 14.07.2025 (обновлено: 14:47 14.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Крыму "тайные комиссары" анонимно проверят рестораны, кафе и столовые и голосованием определят лучшие из них.
Такой метод оценки, а затем и награждения лучших заведений регионального общепита различного уровня, организован в ходе большого проекта, рассчитанного на несколько лет, - премии ПРОРЕСТ. Ее придумали шеф-повара и управляющие ресторанов России. Пилотным регионом стал Крым.
"Цель проекта – никого не утопить, а наоборот протянуть руку помощи и поддержки, суть проекта – создание большого туристического ресурса, который будет рекламироваться на федеральном уровне. Турист, который приедет сюда, должен проехать по проверенным местам, по прекрасным локациям, по гостеприимному Крыму, получить великолепный сервис, вкусную кухню", - сказал основатель премии ПРОРЕСТ, управляющий одним из ялтинских ресторанов высокой кухни Роман Лужный.
Сейчас в проекте оценку различным заведениям дают 84 эксперта. В нем участвуют 176 заведений из различных городов и сел Крыма, в том числе и расположенных на севере полуострова, но количество кафе и ресторанов, готовых присоединиться к проекту, будет расти, уверенны организаторы.
Все заведения общепита не знают, когда к ним придут гости. В оценке "тайные комиссары" будут учитывать десятки различных аспектов – от наличия пандусов для малоподвижных граждан до сервировки столов, от удобства мебели до наличия сезонного предложения по меню. Особое внимание – использованию локальных продуктов.
К 25 августа будет определен топ-5 по всем 35 номинациям премии.
"В начале октября мы проведем Народную премию. Она будет присвоена лично повару в номинациях "лучший шашлык", "лучший люля", "лучший чебурек", "лучший плов" и "лучшие дары моря". 25 октября на финале премии мы предоставим свои компетенции и профессиональные решения после анализа среза рынка, проведенного с июля по октябрь", - рассказал Лужный.
Участие в премии является бесплатным. Среди экспертов проекта - бренд-шефы Андрей Савенков и Илья Захаров.
После подведения итогов премии лучших из лучших в разных классах заведения общественного питания внесут в туристический навигатор по Крыму, рубрицированный по городам, звездности места, ценообразованию.
"То есть каждый потенциальный гость найдет свое направление, свой сегмент – будь то аутентичная кухня или даже кафе у дороги", - рассказала Роман Лужный.
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