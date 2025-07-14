https://crimea.ria.ru/20250714/v-krymu-taynye-pokupateli-otsenyat-rabotu-kafe-i-restoranov-1147937906.html

В Крыму "тайные покупатели" оценят работу кафе и ресторанов

В Крыму "тайные покупатели" оценят работу кафе и ресторанов - РИА Новости Крым, 14.07.2025

В Крыму "тайные покупатели" оценят работу кафе и ресторанов

В Крыму "тайные комиссары" анонимно проверят рестораны, кафе и столовые и голосованием определят лучшие из них. РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T14:31

2025-07-14T14:31

2025-07-14T14:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Крыму "тайные комиссары" анонимно проверят рестораны, кафе и столовые и голосованием определят лучшие из них.Такой метод оценки, а затем и награждения лучших заведений регионального общепита различного уровня, организован в ходе большого проекта, рассчитанного на несколько лет, - премии ПРОРЕСТ. Ее придумали шеф-повара и управляющие ресторанов России. Пилотным регионом стал Крым.Сейчас в проекте оценку различным заведениям дают 84 эксперта. В нем участвуют 176 заведений из различных городов и сел Крыма, в том числе и расположенных на севере полуострова, но количество кафе и ресторанов, готовых присоединиться к проекту, будет расти, уверенны организаторы.Все заведения общепита не знают, когда к ним придут гости. В оценке "тайные комиссары" будут учитывать десятки различных аспектов – от наличия пандусов для малоподвижных граждан до сервировки столов, от удобства мебели до наличия сезонного предложения по меню. Особое внимание – использованию локальных продуктов.К 25 августа будет определен топ-5 по всем 35 номинациям премии.Участие в премии является бесплатным. Среди экспертов проекта - бренд-шефы Андрей Савенков и Илья Захаров.После подведения итогов премии лучших из лучших в разных классах заведения общественного питания внесут в туристический навигатор по Крыму, рубрицированный по городам, звездности места, ценообразованию."То есть каждый потенциальный гость найдет свое направление, свой сегмент – будь то аутентичная кухня или даже кафе у дороги", - рассказала Роман Лужный.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, общепит, ресторан, общество, крым, новости крыма