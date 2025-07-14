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В Кремле сделали заявление по новому раунду переговоров - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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В Кремле сделали заявление по новому раунду переговоров
В Кремле сделали заявление по новому раунду переговоров - РИА Новости Крым, 14.07.2025
В Кремле сделали заявление по новому раунду переговоров
Москва готова к новому раунду переговоров, однако Киев не спешит подтверждать их сроки. Об этом в понедельник заявил журналистам официальный представитель... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T14:05
2025-07-14T13:52
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дмитрий песков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Москва готова к новому раунду переговоров, однако Киев не спешит подтверждать их сроки. Об этом в понедельник заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Также пресс-секретарь президента констатировал, что поставки вооружений и военной техники из США на Украину продолжались и продолжаются, несмотря на многочисленные слова об их дороговизне."Теперь вроде получается, что эти поставки будут оплачивать со стороны Европы. Что-то будут оплачивать, что-то не будут. Но фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники Соединенных Штатов продолжались и продолжаются на Украине", – сказал он.Оценивая визит спецпосланника президента США Кита Келлога в Киев, Песков выразил надежду, что Келлог продолжит усилия по российско-украинскому урегулированию. Также он высказался о действиях стран Запада на Балтике, назвав их провокационными. По его словам, из-за агрессивной политики прибрежных государств Европы Балтика сейчас – регион, где царит атмосфера напряженности, но Россия твердо намерена отстаивать там свои интересы.Переговоры России и Украины - в интересах Киева, поскольку ситуация "на земле" каждый день меняется не в пользу киевского режима, заявлял ранее Песков.О готовности Москвы к третьему раунду переговоров с Киевом ранее заявлял президент России Владимир Путин. По его сдовам, время новой встречи будет определено по итогу контакта руководителей переговорных групп. Что касается меморандумов, это два противоположных документа, но переговоры для того и проводятся, чтобы искать пути сближения, заявлял президент.Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Так я вам и скажу": Лавров о переговорах с США по УкраинеВ Кремле сделали заявление о меморандуме по УкраинеВ Совфеде назвали главный итог переговоров в Стамбуле
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новости, дмитрий песков, кремль, переговоры, украина, новости сво, политика, россия
В Кремле сделали заявление по новому раунду переговоров

Песков: Киев не спешит подтверждать сроки нового раунда переговоров

14:05 14.07.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Москва готова к новому раунду переговоров, однако Киев не спешит подтверждать их сроки. Об этом в понедельник заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Очевидно, что Киев не спешит. Мы по-прежнему ожидаем предложения по срокам (третьего раунда переговоров – ред.)", – цитирует Пескова РИА Новости.
Также пресс-секретарь президента констатировал, что поставки вооружений и военной техники из США на Украину продолжались и продолжаются, несмотря на многочисленные слова об их дороговизне.
"Теперь вроде получается, что эти поставки будут оплачивать со стороны Европы. Что-то будут оплачивать, что-то не будут. Но фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники Соединенных Штатов продолжались и продолжаются на Украине", – сказал он.
Оценивая визит спецпосланника президента США Кита Келлога в Киев, Песков выразил надежду, что Келлог продолжит усилия по российско-украинскому урегулированию. Также он высказался о действиях стран Запада на Балтике, назвав их провокационными. По его словам, из-за агрессивной политики прибрежных государств Европы Балтика сейчас – регион, где царит атмосфера напряженности, но Россия твердо намерена отстаивать там свои интересы.
Переговоры России и Украины - в интересах Киева, поскольку ситуация "на земле" каждый день меняется не в пользу киевского режима, заявлял ранее Песков.
О готовности Москвы к третьему раунду переговоров с Киевом ранее заявлял президент России Владимир Путин. По его сдовам, время новой встречи будет определено по итогу контакта руководителей переговорных групп. Что касается меморандумов, это два противоположных документа, но переговоры для того и проводятся, чтобы искать пути сближения, заявлял президент.
Второй раунд российско-украинских переговоров состоялся 2 июня во дворце Чираган в Стамбуле. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Украинскую делегацию возглавил министр обороны Украины Рустем Умеров.
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