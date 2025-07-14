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В Керчи 4-летняя девочка выпала из окна дома

В Керчи 4-летняя девочка выпала из окна дома - РИА Новости Крым, 14.07.2025

В Керчи 4-летняя девочка выпала из окна дома

В Керчи четырехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа общежития. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T12:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Керчи четырехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа общежития. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел накануне вечером в общежитии по улице Гагарина.В настоящее время состояние ее здоровья стабильное, угрозы жизни нет. По информации Следкома, семья, в которой произошло ЧП, благополучная. Следователи и прокуроры проводят проверку по факту инцидента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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