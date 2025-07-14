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В Керчи 4-летняя девочка выпала из окна дома - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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В Керчи 4-летняя девочка выпала из окна дома
В Керчи 4-летняя девочка выпала из окна дома - РИА Новости Крым, 14.07.2025
В Керчи 4-летняя девочка выпала из окна дома
В Керчи четырехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа общежития. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T12:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Керчи четырехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа общежития. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел накануне вечером в общежитии по улице Гагарина.В настоящее время состояние ее здоровья стабильное, угрозы жизни нет. По информации Следкома, семья, в которой произошло ЧП, благополучная. Следователи и прокуроры проводят проверку по факту инцидента.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, срочные новости крыма, новости крыма, происшествия, керчь, следком крыма и севастополя, прокуратура республики крым, дети
В Керчи 4-летняя девочка выпала из окна дома

В Керчи 4-летняя девочка выпала из окна третьего этажа - Следком

12:14 14.07.2025 (обновлено: 12:22 14.07.2025)
 
© Прокуратура КрымаВ Керчи 4-летняя девочка выпала из окна
В Керчи 4-летняя девочка выпала из окна
© Прокуратура Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Керчи четырехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа общежития. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.
Инцидент произошел накануне вечером в общежитии по улице Гагарина.

"Происшествие случилось в момент, когда мама готовила ужин, а ребенок, облокотившись на москитную сетку, упал с третьего этажа на землю. Девочку с травмами головы и тела госпитализировали в Керченскую горбольницу, где ей была оказана своевременная квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В настоящее время состояние ее здоровья стабильное, угрозы жизни нет. По информации Следкома, семья, в которой произошло ЧП, благополучная. Следователи и прокуроры проводят проверку по факту инцидента.

"В ходе проверки будут установлены причины произошедшего, дана оценка действиям родителей в части надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию малолетней, а также проведена проверка исполнения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - отметили в прокуратуре Крыма.

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