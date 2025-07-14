https://crimea.ria.ru/20250714/v-evpatorii-ogranichat-dvizhenie-iz-za-ucheniy-po-antiterroru-1147937745.html

В Евпатории ограничат движение из-за учений по антитеррору

В Евпатории ограничат движение из-за учений по антитеррору - РИА Новости Крым, 14.07.2025

В Евпатории ограничат движение из-за учений по антитеррору

В Евпатории в пятницу ограничат движение по ряду улиц из-за антитеррористических учений силовиков. Об это сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T14:12

2025-07-14T14:12

2025-07-14T14:12

антитеррор

евпатория

крым

новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории в пятницу ограничат движение по ряду улиц из-за антитеррористических учений силовиков. Об это сообщает пресс-служба администрации города.Уточняется, что в это время движение транспорта и пешеходов заблокируют по периметру от заправочной станции "Альянс-газ" по Симферопольскому шоссе до АЗС "Старт" на Раздольненском шоссе, далее – до седьмой аллеи садового товарищества "Отдых" и снова – до заправочной станции "Альянс-газ".Ограничений в движении транспорта по Симферопольскому и Раздольненскому шоссе н будет, жителе и гостей региона просят выбирать маршруты объезда и доверять только официальным источникам информации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Закрытые дороги и эвакуация – в Крыму будут работать силовикиБлокпосты и вооруженные люди: что происходит на северо-западе КрымаВовремя распознать угрозу: как защищают Крым от диверсантов

евпатория

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антитеррор, евпатория, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя