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Умер режиссер Юрий Мороз - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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Умер режиссер Юрий Мороз
Умер режиссер Юрий Мороз - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Умер режиссер Юрий Мороз
Российский актер и режиссер Юрий Мороз умер в ночь на понедельник, сообщил РИА Новости ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T12:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Российский актер и режиссер Юрий Мороз умер в ночь на понедельник, сообщил РИА Новости ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий."Он умер сегодня ночью. Да, он болел", - сказал Золотовицкий.Юрий Мороз родился в 1956 году в городе Краснодоне. В 1979 году он окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988 году - режиссерский факультет ВГИКа. Мороз дебютировал в кино в дилогии Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел", а также стал известным благодаря одной из главных ролей в фильме Светланы Дружининой "Принцесса Цирка". Он сыграл также в таких фильмах, как "Тайна "Черных дроздов"", "Визит к Минотавру" и "Лермонтов". В 90-е Мороз занялся режиссурой, он снял такие сериалы как "Братья Карамазовы", "Пелагия и белый бульдог", "Угрюм-река", "Мосгаз. Дело № 5: Операция "Сатана" и другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, культура, россия, ссср, кино, утраты
Умер режиссер Юрий Мороз

Режиссер Юрий Мороз умер на 69-м году жизни

12:12 14.07.2025 (обновлено: 12:35 14.07.2025)
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЮрий Мороз
Юрий Мороз - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Российский актер и режиссер Юрий Мороз умер в ночь на понедельник, сообщил РИА Новости ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
"Он умер сегодня ночью. Да, он болел", - сказал Золотовицкий.
Юрий Мороз родился в 1956 году в городе Краснодоне. В 1979 году он окончил Школу-студию МХАТ, а в 1988 году - режиссерский факультет ВГИКа.
Мороз дебютировал в кино в дилогии Сергея Герасимова "Юность Петра" и "В начале славных дел", а также стал известным благодаря одной из главных ролей в фильме Светланы Дружининой "Принцесса Цирка".
Он сыграл также в таких фильмах, как "Тайна "Черных дроздов"", "Визит к Минотавру" и "Лермонтов".
В 90-е Мороз занялся режиссурой, он снял такие сериалы как "Братья Карамазовы", "Пелагия и белый бульдог", "Угрюм-река", "Мосгаз. Дело № 5: Операция "Сатана" и другие.
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