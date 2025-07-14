https://crimea.ria.ru/20250714/umer-narodnyy-artist-rossii-aleksandr-mitta-1147930270.html
Умер народный артист России Александр Митта
Умер народный артист России Александр Митта - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Умер народный артист России Александр Митта
Умер народный артист России, режиссер Александр Митта. Ему было 92 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника режиссера. РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T09:42
2025-07-14T09:42
2025-07-14T09:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИ Новости Крым. Умер народный артист России, режиссер Александр Митта. Ему было 92 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника режиссера.Митта родился в 1933-м в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. В начале своей творческой карьеры Митта работал карикатуристом и художником-графиком, публиковался в журналах "Крокодил" и "Юность". В 1960 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, где получил профессиональное образование в сфере киноискусства.Дебютировал в кино как режиссер в 1961 году с картиной "Друг мой, Колька!", снятой совместно с Алексеем Салтыковым. Фильм получил положительные отзывы и стал значимым событием для советского кинематографа начала 1960-х. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
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россия, новости, утраты, культура, кино
Умер народный артист России Александр Митта
Народный артист России кинорежиссер Александр Митта умер на 93-м году жизни
09:42 14.07.2025 (обновлено: 09:49 14.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИ Новости Крым. Умер народный артист России, режиссер Александр Митта. Ему было 92 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника режиссера.
Митта родился в 1933-м в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм.
В начале своей творческой карьеры Митта работал карикатуристом и художником-графиком, публиковался в журналах "Крокодил" и "Юность". В 1960 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, где получил профессиональное образование в сфере киноискусства.
Дебютировал в кино как режиссер в 1961 году с картиной "Друг мой, Колька!", снятой совместно с Алексеем Салтыковым. Фильм получил положительные отзывы и стал значимым событием для советского кинематографа начала 1960-х. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.