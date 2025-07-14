https://crimea.ria.ru/20250714/tri-cheloveka-pogibli-iz-za-udara-molnii-na-plyazhe-i-chetvero-postradali-1147943632.html

Три человека погибли из-за удара молнии на пляже и четверо пострадали

Три человека погибли из-за удара молнии на пляже и четверо пострадали - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Три человека погибли из-за удара молнии на пляже и четверо пострадали

Трое человек погибли из-за удара молнии на пляже в Алексинском районе Тульской области, еще четверо пострадали, сообщил РИА Новости глава администрации... РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T16:53

2025-07-14T16:53

2025-07-14T16:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Трое человек погибли из-за удара молнии на пляже в Алексинском районе Тульской области, еще четверо пострадали, сообщил РИА Новости глава администрации муниципального образования города Алексин Павел Федоров.В числе погибших, по данным пресс-службы региональной прокуратуры, ребенок 2011 года рождения. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Организована процессуальная проверка."Прокуратура Тульской области в связи с гибелью сегодня на реке Ока в парк-отеле "Шахтер" троих граждан, среди которых ребенок 2011 года рождения, организовала проверку соблюдения законодательства, регламентирующего организацию летнего отдыха граждан на водном объекте", - говорится в сообщении ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250714/molniya-udarila-v-lyudey-na-plyazhe-v-tulskoy-oblasti---est-pogibshie-1147938125.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, происшествия, тульская область, пляжи, россия, новости