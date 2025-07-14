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Три человека погибли из-за удара молнии на пляже и четверо пострадали
Три человека погибли из-за удара молнии на пляже и четверо пострадали - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Три человека погибли из-за удара молнии на пляже и четверо пострадали
Трое человек погибли из-за удара молнии на пляже в Алексинском районе Тульской области, еще четверо пострадали, сообщил РИА Новости глава администрации... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T16:53
2025-07-14T16:53
2025-07-14T16:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Трое человек погибли из-за удара молнии на пляже в Алексинском районе Тульской области, еще четверо пострадали, сообщил РИА Новости глава администрации муниципального образования города Алексин Павел Федоров.В числе погибших, по данным пресс-службы региональной прокуратуры, ребенок 2011 года рождения. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Организована процессуальная проверка."Прокуратура Тульской области в связи с гибелью сегодня на реке Ока в парк-отеле "Шахтер" троих граждан, среди которых ребенок 2011 года рождения, организовала проверку соблюдения законодательства, регламентирующего организацию летнего отдыха граждан на водном объекте", - говорится в сообщении ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода, происшествия, тульская область, пляжи, россия, новости
Три человека погибли из-за удара молнии на пляже и четверо пострадали
Трое человек погибли из-за удара молнии на тульском пляже и еще четверо пострадали
16:53 14.07.2025 (обновлено: 16:58 14.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Трое человек погибли из-за удара молнии на пляже в Алексинском районе Тульской области, еще четверо пострадали, сообщил РИА Новости глава администрации муниципального образования города Алексин Павел Федоров.
"На частной территории парк-отеля "Шахтер"… произошел несчастный случай – удар молнии, в результате которого погибли три человека и пострадали еще четыре", - рассказал он.
В числе погибших, по данным пресс-службы региональной прокуратуры, ребенок 2011 года рождения. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Организована процессуальная проверка.
"Прокуратура Тульской области в связи с гибелью сегодня на реке Ока в парк-отеле "Шахтер" троих граждан, среди которых ребенок 2011 года рождения, организовала проверку соблюдения законодательства, регламентирующего организацию летнего отдыха граждан на водном объекте", - говорится в сообщении ведомства.
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