https://crimea.ria.ru/20250714/podrostok-na-mototsikle-razbilsya-v-dtp-v-sevastopole-1147946466.html

Подросток на мотоцикле разбился в ДТП в Севастополе

Подросток на мотоцикле разбился в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Подросток на мотоцикле разбился в ДТП в Севастополе

В Севастополе 18-летний мотоциклист врезался в легковушку, юношу госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T20:26

2025-07-14T20:26

2025-07-14T20:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе 18-летний мотоциклист врезался в легковушку, юношу госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает прокуратура города.ДТП произошло в понедельник на третьем километре подъездной дороги к поселку Кача.Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Прокуратура контролирует ход проверки по данному факту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли и 35 пострадали в ДТП в КрымуВ ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе пострадали четыре человекаКроссовер въехал в группу пешеходов в Москве – пострадали дети

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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