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Подросток на мотоцикле разбился в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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Подросток на мотоцикле разбился в ДТП в Севастополе
Подросток на мотоцикле разбился в ДТП в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Подросток на мотоцикле разбился в ДТП в Севастополе
В Севастополе 18-летний мотоциклист врезался в легковушку, юношу госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T20:26
2025-07-14T20:32
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе 18-летний мотоциклист врезался в легковушку, юношу госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает прокуратура города.ДТП произошло в понедельник на третьем километре подъездной дороги к поселку Кача.Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Прокуратура контролирует ход проверки по данному факту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли и 35 пострадали в ДТП в КрымуВ ДТП с пассажирским автобусом в Симферополе пострадали четыре человекаКроссовер въехал в группу пешеходов в Москве – пострадали дети
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Подросток на мотоцикле разбился в ДТП в Севастополе

В Севастополе 18-летнего мотоциклиста госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП

20:26 14.07.2025 (обновлено: 20:32 14.07.2025)
 
© Прокуратура СевастополяДТП с несовершеннолетним водителем мотоцикла
ДТП с несовершеннолетним водителем мотоцикла
© Прокуратура Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. В Севастополе 18-летний мотоциклист врезался в легковушку, юношу госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает прокуратура города.
ДТП произошло в понедельник на третьем километре подъездной дороги к поселку Кача.
"Юноша 2007 года рождения, управляя мотоциклом Honda, произвел столкновение с другим транспортным средством. Несовершеннолетний получил многочисленные телесные повреждения и доставлен в больницу в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Прокуратура контролирует ход проверки по данному факту.
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