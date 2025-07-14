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Передача Киеву ракет JASSM для F-16 – как это может повлиять на ход СВО - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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Передача Киеву ракет JASSM для F-16 – как это может повлиять на ход СВО
Передача Киеву ракет JASSM для F-16 – как это может повлиять на ход СВО - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Передача Киеву ракет JASSM для F-16 – как это может повлиять на ход СВО
Передача Украине дальнобойных крылатых ракет JASSM для истребителей F-16 лишь затянет боевые действия, но не поможет Киеву переломить ход специальной военной... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T15:55
2025-07-14T15:55
мнения
алексей васильев
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украина
сша
самолеты f-16
поставки западного оружия украине
jassm
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Передача Украине дальнобойных крылатых ракет JASSM для истребителей F-16 лишь затянет боевые действия, но не поможет Киеву переломить ход специальной военной операции в свою пользу. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военно-политический обозреватель, автор Telegram-канала "Русский инженер" Алексей Васильев.По словам Васильева, чтобы ВСУ хотя бы попытались нанести поражение российской армии, поставки самолетов-носителей JASSM киевскому режиму нужно увеличить как минимум в 40-50 раз. Однако на это США и их союзники по НАТО не пойдут, уверен аналитик.Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена "открыта" для отправки на Украину ракет JASSM, чтобы максимально усилить мощь переданных Киеву истребителей F-16.AGM-158 JASSM – американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух – земля". Предназначена для поражения высокозащищенных стационарных и квазистационарных целей, в любых метеоусловиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника.В ракете стоит турбореактивный двигатель малой мощности. Системы управления включают инерциальную навигацию и инфракрасную головку самонаведения для поиска цели на конечном участке полета. Поражение цели производится термобарической боевой частью массой 420 кг. Скорость полета – дозвуковая, дальность – 370 километров.JASSM имеет поглощающее радиолокационные излучения покрытие, которое снижает вероятность обнаружения ракеты радарами противника, а также оснащена ложными целями для отвлечения ПВО. Также ракета способна маневрировать, что усложняет ее перехват.Впервые США применили ракеты JASSM 14 апреля 2018 года при атаке на военные и гражданские объекты в Сирии. Удар также наносился крылатыми ракетами Tomahawk. Система противовоздушной обороны Сирии, оснащенная зенитными ракетными комплексами (ЗРК) советского и российского производства, смогла перехватить большую часть крылатых ракет морского и воздушного базирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Где будут размещены передаваемые Киеву F-16, рас сказали в Белом домеРазмещение F-16 на Украине – военный эксперт оценил рискиF-16 и обученные пилоты прибудут на Украину в этом году – Пентагон
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мнения, алексей васильев, россия, украина, сша, самолеты f-16, поставки западного оружия украине, видео, jassm, ракеты jassm, крылатая ракета agm-158 jassm
Передача Киеву ракет JASSM для F-16 – как это может повлиять на ход СВО

Передача ракет JASSM для F-16 Киеву не поможет ВСУ переломить ход спецоперации – эксперт

15:55 14.07.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Передача Украине дальнобойных крылатых ракет JASSM для истребителей F-16 лишь затянет боевые действия, но не поможет Киеву переломить ход специальной военной операции в свою пользу. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военно-политический обозреватель, автор Telegram-канала "Русский инженер" Алексей Васильев.

"Конечно, к этой угрозе следует относиться серьезно. С другой стороны, того количества самолетов (F-16 – ред.), которые Украине поставляют, для победы абсолютно не хватит. Будет просто затягивание боевых действий. Угроза есть, она серьезная, но для того, чтобы попытаться нанести нам поражение, этого недостаточно", – сказал эксперт.

По словам Васильева, чтобы ВСУ хотя бы попытались нанести поражение российской армии, поставки самолетов-носителей JASSM киевскому режиму нужно увеличить как минимум в 40-50 раз. Однако на это США и их союзники по НАТО не пойдут, уверен аналитик.
"Это может быть новым уровнем эскалации, прямое и полноценное участие НАТО в конфликте. Но в этом случае и мы применим другие аргументы. Они этого боятся и поэтому ограничивают поставки вооружений Киеву, то есть дают ровно столько, чтобы не дать нам повода перейти к более серьезным действиям", – пояснил эксперт.
Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Джо Байдена "открыта" для отправки на Украину ракет JASSM, чтобы максимально усилить мощь переданных Киеву истребителей F-16.
AGM-158 JASSM – американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух – земля". Предназначена для поражения высокозащищенных стационарных и квазистационарных целей, в любых метеоусловиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника.
В ракете стоит турбореактивный двигатель малой мощности. Системы управления включают инерциальную навигацию и инфракрасную головку самонаведения для поиска цели на конечном участке полета. Поражение цели производится термобарической боевой частью массой 420 кг. Скорость полета – дозвуковая, дальность – 370 километров.
JASSM имеет поглощающее радиолокационные излучения покрытие, которое снижает вероятность обнаружения ракеты радарами противника, а также оснащена ложными целями для отвлечения ПВО. Также ракета способна маневрировать, что усложняет ее перехват.
Впервые США применили ракеты JASSM 14 апреля 2018 года при атаке на военные и гражданские объекты в Сирии. Удар также наносился крылатыми ракетами Tomahawk. Система противовоздушной обороны Сирии, оснащенная зенитными ракетными комплексами (ЗРК) советского и российского производства, смогла перехватить большую часть крылатых ракет морского и воздушного базирования.
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МненияАлексей ВасильевРоссияУкраинаСШАСамолеты F-16Поставки западного оружия УкраинеJASSMРакеты JASSMКрылатая ракета AGM-158 JASSM
 
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