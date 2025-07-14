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Отражена новая атака беспилотников на Крым - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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Отражена новая атака беспилотников на Крым
Отражена новая атака беспилотников на Крым - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Отражена новая атака беспилотников на Крым
Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T14:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, за 10 минут было сбито два беспилотника.Это уже третья атака на полуостров за день. В ночь на понедельник по одному БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря. С 10.30 до 12.20 над полуостровом сбили еще один вражеский дрон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, атаки всу, пво, министерство обороны рф, азовское море, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, срочные новости крыма
Отражена новая атака беспилотников на Крым

Над Крымом и Азовским морем за 10 минут уничтожили два украинских беспилотника

14:51 14.07.2025 (обновлено: 15:02 14.07.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФПВО
ПВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, за 10 минут было сбито два беспилотника.

"Дежурными средствами ПВО с 13.40 до 13.50 уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: один над территорией Республики Крым и один над акваторией Азовского моря", - сказано в сообщении.

Это уже третья атака на полуостров за день. В ночь на понедельник по одному БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря. С 10.30 до 12.20 над полуостровом сбили еще один вражеский дрон.
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