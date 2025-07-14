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Отражена новая атака беспилотников на Крым

Отражена новая атака беспилотников на Крым - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Отражена новая атака беспилотников на Крым

Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T14:51

2025-07-14T14:51

2025-07-14T15:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, за 10 минут было сбито два беспилотника.Это уже третья атака на полуостров за день. В ночь на понедельник по одному БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря. С 10.30 до 12.20 над полуостровом сбили еще один вражеский дрон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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