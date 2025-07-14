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Отражена новая атака беспилотников на Крым
Отражена новая атака беспилотников на Крым - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Отражена новая атака беспилотников на Крым
Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T14:51
2025-07-14T14:51
2025-07-14T15:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, за 10 минут было сбито два беспилотника.Это уже третья атака на полуостров за день. В ночь на понедельник по одному БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря. С 10.30 до 12.20 над полуостровом сбили еще один вражеский дрон.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Отражена новая атака беспилотников на Крым
Над Крымом и Азовским морем за 10 минут уничтожили два украинских беспилотника
14:51 14.07.2025 (обновлено: 15:02 14.07.2025)