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Опрос: россияне положительно относятся к рабочим стажировкам студентов - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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Опрос: россияне положительно относятся к рабочим стажировкам студентов
Опрос: россияне положительно относятся к рабочим стажировкам студентов - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Опрос: россияне положительно относятся к рабочим стажировкам студентов
Три четверти россиян положительно относятся к стажировкам студентов на предприятиях и около 80% считают, что такую практику одобряют работодатели, следует из... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T13:17
2025-07-14T13:17
втб
студенты
работа
трудоустройство
общество
опрос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Три четверти россиян положительно относятся к стажировкам студентов на предприятиях и около 80% считают, что такую практику одобряют работодатели, следует из опроса ВТБ.При этом 14% респондентов отметили, что в их компаниях найм стажеров зависит от обстоятельств и наличия ресурсов, и только 6% скептически оценивают привлечение молодых стажеров, сообщает пресс-служба банка.Большинство опрошенных отмечают, что предприятия, на которых они работают, открыты к найму студентов с разным уровнем образования. Четверть сообщили, что среди стажеров или коллег есть учащиеся на программах среднего специального образования, 23% — с неполным высшим, а 20% - бакалавры. Только 7% опрошенных указали, что их работодатели отдают приоритет кандидатам с магистерской подготовкой. При этом для 24% респондентов уровень образования стажеров или коллег-студентов не имеет значения.Для успешной интеграции студентов в рабочий процесс более половины считают необходимым создание программ наставничества и специализированных курсов погружения в профессию, а также предоставление гибкого рабочего графика. Более 40% опрошенных подчеркнули важность регулярной обратной связи, а 35% выделили систематическую оценку результатов работы. Среди других востребованных мер — введение студентов в корпоративную культуру для стажеров и участие в командных проектах — эти опции отметила четверть россиян.Опрос был проведен с 20 по 25 мая по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.Как отметили в пресс-службе, в ВТБ стремятся привлекать студентов. В 2024 году число заявок на участие в различных молодежных программах банка превысило 58 тысяч. В оплачиваемых стажировках банка приняли участие более 700 студентов по всей России. По результатам стажировок 60% стажеров перешли на постоянную работу в банк. ВТБ активно сотрудничает более чем с 300 вузами и ссузами, ежегодно проводит более 500 карьерных мероприятий по всей стране, включая образовательные программы, кейс-чемпионаты и конкурсы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
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втб, студенты, работа, трудоустройство, общество, опрос

Опрос: россияне положительно относятся к рабочим стажировкам студентов

13:17 14.07.2025
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтажировка
Стажировка - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Три четверти россиян положительно относятся к стажировкам студентов на предприятиях и около 80% считают, что такую практику одобряют работодатели, следует из опроса ВТБ.
При этом 14% респондентов отметили, что в их компаниях найм стажеров зависит от обстоятельств и наличия ресурсов, и только 6% скептически оценивают привлечение молодых стажеров, сообщает пресс-служба банка.
Большинство опрошенных отмечают, что предприятия, на которых они работают, открыты к найму студентов с разным уровнем образования. Четверть сообщили, что среди стажеров или коллег есть учащиеся на программах среднего специального образования, 23% — с неполным высшим, а 20% - бакалавры. Только 7% опрошенных указали, что их работодатели отдают приоритет кандидатам с магистерской подготовкой. При этом для 24% респондентов уровень образования стажеров или коллег-студентов не имеет значения.
Основными преимуществами студентов-стажеров респонденты назвали высокую энергию и мотивацию (56%), креативность (45%), а также гибкость и адаптивность (38%). Одновременно 64% опрошенных отметили недостаток опыта и непредсказуемость молодых сотрудников, 46% — высокую текучесть кадров, 43% — потребность в организации наставничества для юных коллег. Треть указали, что студенты не всегда бывают доступны в рабочее время из-за совмещения учебы и работы.
Для успешной интеграции студентов в рабочий процесс более половины считают необходимым создание программ наставничества и специализированных курсов погружения в профессию, а также предоставление гибкого рабочего графика. Более 40% опрошенных подчеркнули важность регулярной обратной связи, а 35% выделили систематическую оценку результатов работы. Среди других востребованных мер — введение студентов в корпоративную культуру для стажеров и участие в командных проектах — эти опции отметила четверть россиян.
Опрос был проведен с 20 по 25 мая по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Как отметили в пресс-службе, в ВТБ стремятся привлекать студентов. В 2024 году число заявок на участие в различных молодежных программах банка превысило 58 тысяч. В оплачиваемых стажировках банка приняли участие более 700 студентов по всей России. По результатам стажировок 60% стажеров перешли на постоянную работу в банк. ВТБ активно сотрудничает более чем с 300 вузами и ссузами, ежегодно проводит более 500 карьерных мероприятий по всей стране, включая образовательные программы, кейс-чемпионаты и конкурсы.
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ВТБСтудентыработатрудоустройствоОбществоОпрос
 
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