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Около 40 улиц Симферополя обесточены из-за аварии

Около 40 улиц Симферополя обесточены из-за аварии - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Около 40 улиц Симферополя обесточены из-за аварии

Жители порядка 40 улиц и переулков Симферополя утром в понедельник остались без электричества. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T08:51

2025-07-14T08:51

2025-07-14T08:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Жители порядка 40 улиц и переулков Симферополя утром в понедельник остались без электричества. Об этом сообщили в "Крымэнерго". По данным предприятия, без света Евпаторийское шоссе, бульвар Ленина, а также жители улиц Автомагистральная, Гагарина, Гайдара, Декабристов, Зубцова, Киевская, Ким, Красная, Косухина, Ларионова, Мариша, Мичурина, Московская, Набережная им. 60-летия СССР, А. Невского, Общественная, Павленко, Полевая (Красная Горка), Проездная, Репина, Садовая, Свободная, Тренева, Хромченко, Чонгарская.Кроме того, электричества нет на переулках Багажный, Вокзальный, Грузовой, Евпаторийский, Мариша, Подводников, Садовый, Сторожевой, Студенческий, Шаталова и прилегающих к ним улицах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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