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Около 40 улиц Симферополя обесточены из-за аварии - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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Около 40 улиц Симферополя обесточены из-за аварии
Около 40 улиц Симферополя обесточены из-за аварии - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Около 40 улиц Симферополя обесточены из-за аварии
Жители порядка 40 улиц и переулков Симферополя утром в понедельник остались без электричества. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T08:51
2025-07-14T08:53
крым
симферополь
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отключение электроэнергии в крыму
электросети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Жители порядка 40 улиц и переулков Симферополя утром в понедельник остались без электричества. Об этом сообщили в "Крымэнерго". По данным предприятия, без света Евпаторийское шоссе, бульвар Ленина, а также жители улиц Автомагистральная, Гагарина, Гайдара, Декабристов, Зубцова, Киевская, Ким, Красная, Косухина, Ларионова, Мариша, Мичурина, Московская, Набережная им. 60-летия СССР, А. Невского, Общественная, Павленко, Полевая (Красная Горка), Проездная, Репина, Садовая, Свободная, Тренева, Хромченко, Чонгарская.Кроме того, электричества нет на переулках Багажный, Вокзальный, Грузовой, Евпаторийский, Мариша, Подводников, Садовый, Сторожевой, Студенческий, Шаталова и прилегающих к ним улицах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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крым, симферополь, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, отключение электроэнергии в крыму, электросети, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
Около 40 улиц Симферополя обесточены из-за аварии

Часть Симферополя утром в понедельник осталась без электричества из-за аварии

08:51 14.07.2025 (обновлено: 08:53 14.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферополь. Улицы старого города
Симферополь. Улицы старого города - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Жители порядка 40 улиц и переулков Симферополя утром в понедельник остались без электричества. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
По данным предприятия, без света Евпаторийское шоссе, бульвар Ленина, а также жители улиц Автомагистральная, Гагарина, Гайдара, Декабристов, Зубцова, Киевская, Ким, Красная, Косухина, Ларионова, Мариша, Мичурина, Московская, Набережная им. 60-летия СССР, А. Невского, Общественная, Павленко, Полевая (Красная Горка), Проездная, Репина, Садовая, Свободная, Тренева, Хромченко, Чонгарская.
Кроме того, электричества нет на переулках Багажный, Вокзальный, Грузовой, Евпаторийский, Мариша, Подводников, Садовый, Сторожевой, Студенческий, Шаталова и прилегающих к ним улицах.

"Планируемое время восстановления электроснабжения - три часа", - уточнили в компании.

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