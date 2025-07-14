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Очередь на Крымский мост – со стороны Керчи стоят около тысячи авто - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Очередь на Крымский мост – со стороны Керчи стоят около тысячи авто
Очередь на Крымский мост – со стороны Керчи стоят около тысячи авто - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Очередь на Крымский мост – со стороны Керчи стоят около тысячи авто
По двум сторонам Крымского моста стоит 1510 автомобилей, при этом очередь со стороны Тамани уменьшается, а со стороны Крыма растет. Об этом свидетельствую... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T16:15
2025-07-14T16:15
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
крым
керчь
керченский пролив
тамань
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. По двум сторонам Крымского моста стоит 1510 автомобилей, при этом очередь со стороны Тамани уменьшается, а со стороны Крыма растет. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.В очереди со стороны Керчи находится 910 автомобилей, время ожидания составляет около трех часов, уточняется в сообщении.Очередь к транспортному переходу начала расти утром в понедельник, по состоянию на 9 часов со стороны Кубани очереди на проезд ожидали 1200 авто, со стороны Крыма - 420. В 11 часов очередь по обеим сторонам приблизилась к двум тысячам авто. При этом большинство машин также стояли со стороны Краснодарского края.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трафик по Крымскому мосту: сколько машин ежедневно заезжают на полуостровКрымский мост: из-за длительного ожидания и жары волонтеры раздают водуПять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июле
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РИА Новости Крым
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Очередь на Крымский мост – со стороны Керчи стоят около тысячи авто

Крымский мост сейчас - по двум сторонам стоит 1510 автомобилей

16:15 14.07.2025
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. По двум сторонам Крымского моста стоит 1510 автомобилей, при этом очередь со стороны Тамани уменьшается, а со стороны Крыма растет. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди со стороны Тамани находится 610 транспортных средств. Ожидание более двух часов", - сказано в сообщении по состоянию на 16 часов.
В очереди со стороны Керчи находится 910 автомобилей, время ожидания составляет около трех часов, уточняется в сообщении.
Очередь к транспортному переходу начала расти утром в понедельник, по состоянию на 9 часов со стороны Кубани очереди на проезд ожидали 1200 авто, со стороны Крыма - 420. В 11 часов очередь по обеим сторонам приблизилась к двум тысячам авто. При этом большинство машин также стояли со стороны Краснодарского края.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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