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Очередь на Крымский мост – со стороны Керчи стоят около тысячи авто
Очередь на Крымский мост – со стороны Керчи стоят около тысячи авто - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Очередь на Крымский мост – со стороны Керчи стоят около тысячи авто
По двум сторонам Крымского моста стоит 1510 автомобилей, при этом очередь со стороны Тамани уменьшается, а со стороны Крыма растет. Об этом свидетельствую... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T16:15
2025-07-14T16:15
2025-07-14T16:15
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очереди на крымском мосту
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тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. По двум сторонам Крымского моста стоит 1510 автомобилей, при этом очередь со стороны Тамани уменьшается, а со стороны Крыма растет. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.В очереди со стороны Керчи находится 910 автомобилей, время ожидания составляет около трех часов, уточняется в сообщении.Очередь к транспортному переходу начала расти утром в понедельник, по состоянию на 9 часов со стороны Кубани очереди на проезд ожидали 1200 авто, со стороны Крыма - 420. В 11 часов очередь по обеим сторонам приблизилась к двум тысячам авто. При этом большинство машин также стояли со стороны Краснодарского края.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трафик по Крымскому мосту: сколько машин ежедневно заезжают на полуостровКрымский мост: из-за длительного ожидания и жары волонтеры раздают водуПять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июле
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Очередь на Крымский мост – со стороны Керчи стоят около тысячи авто
Крымский мост сейчас - по двум сторонам стоит 1510 автомобилей