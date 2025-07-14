https://crimea.ria.ru/20250714/ochered-na-krymskiy-most--so-storony-kerchi-stoyat-okolo-tysyachi-avto-1147942400.html

Очередь на Крымский мост – со стороны Керчи стоят около тысячи авто

Очередь на Крымский мост – со стороны Керчи стоят около тысячи авто - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Очередь на Крымский мост – со стороны Керчи стоят около тысячи авто

По двум сторонам Крымского моста стоит 1510 автомобилей, при этом очередь со стороны Тамани уменьшается, а со стороны Крыма растет. Об этом свидетельствую... РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T16:15

2025-07-14T16:15

2025-07-14T16:15

ситуация на дорогах крыма

очереди на крымском мосту

крымский мост

крым

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тамань

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. По двум сторонам Крымского моста стоит 1510 автомобилей, при этом очередь со стороны Тамани уменьшается, а со стороны Крыма растет. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.В очереди со стороны Керчи находится 910 автомобилей, время ожидания составляет около трех часов, уточняется в сообщении.Очередь к транспортному переходу начала расти утром в понедельник, по состоянию на 9 часов со стороны Кубани очереди на проезд ожидали 1200 авто, со стороны Крыма - 420. В 11 часов очередь по обеим сторонам приблизилась к двум тысячам авто. При этом большинство машин также стояли со стороны Краснодарского края.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Сейчас здесь поставили 110 пунктов досмотра с обеих сторон – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трафик по Крымскому мосту: сколько машин ежедневно заезжают на полуостровКрымский мост: из-за длительного ожидания и жары волонтеры раздают водуПять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июле

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тамань

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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