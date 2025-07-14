https://crimea.ria.ru/20250714/molniya-udarila-v-lyudey-na-plyazhe-v-tulskoy-oblasti---est-pogibshie-1147938125.html

Молния ударила в людей на пляже в Тульской области - есть погибшие

Молния ударила в людей на пляже в Тульской области - есть погибшие - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Молния ударила в людей на пляже в Тульской области - есть погибшие

Люди погибли от удара молнии на пляже в Тульской области, об этом сообщает СУ СК по региону. РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T14:33

2025-07-14T14:33

2025-07-14T14:37

ск рф (следственный комитет российской федерации)

погода

происшествия

пляжи

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Люди погибли от удара молнии на пляже в Тульской области, об этом сообщает СУ СК по региону."Следователем Алексинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области организована процессуальная проверка по факту гибели людей на пляже вблизи одного из водоемов в Алексинском районе в результате удара молнии. В настоящее время осматривается место происшествия, все обстоятельства случившего устанавливаются", - говорится в сообщении.По данным СК, число пострадавших уточняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250612/v-feodosii-molniya-udarila-v-derevo-u-dorogi-postradal-voditel-avto-1147158743.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), погода, происшествия, пляжи, новости