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Молния ударила в людей на пляже в Тульской области - есть погибшие - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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Молния ударила в людей на пляже в Тульской области - есть погибшие
Молния ударила в людей на пляже в Тульской области - есть погибшие - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Молния ударила в людей на пляже в Тульской области - есть погибшие
Люди погибли от удара молнии на пляже в Тульской области, об этом сообщает СУ СК по региону. РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T14:33
2025-07-14T14:37
ск рф (следственный комитет российской федерации)
погода
происшествия
пляжи
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Люди погибли от удара молнии на пляже в Тульской области, об этом сообщает СУ СК по региону."Следователем Алексинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области организована процессуальная проверка по факту гибели людей на пляже вблизи одного из водоемов в Алексинском районе в результате удара молнии. В настоящее время осматривается место происшествия, все обстоятельства случившего устанавливаются", - говорится в сообщении.По данным СК, число пострадавших уточняется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), погода, происшествия, пляжи, новости
Молния ударила в людей на пляже в Тульской области - есть погибшие

Люди погибли от удара молнии на пляже в Тульской области - СК

14:33 14.07.2025 (обновлено: 14:37 14.07.2025)
 
Гроза
Гроза
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Люди погибли от удара молнии на пляже в Тульской области, об этом сообщает СУ СК по региону.
"Следователем Алексинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области организована процессуальная проверка по факту гибели людей на пляже вблизи одного из водоемов в Алексинском районе в результате удара молнии. В настоящее время осматривается место происшествия, все обстоятельства случившего устанавливаются", - говорится в сообщении.
По данным СК, число пострадавших уточняется.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПогодаПроисшествияПляжиНовости
 
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