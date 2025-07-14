https://crimea.ria.ru/20250714/kto-pomozhet-vernut-russkiy-yazyk-ukraine--mnenie-1147828213.html
Кто поможет вернуть русский язык Украине – мнение
Кто поможет вернуть русский язык Украине – мнение - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Кто поможет вернуть русский язык Украине – мнение
Желание украинцев говорить на русском языке неистребимо, что бы ни предпринимала для его изживания неонацистская киевская власть. Противодействие нынешним... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T08:09
2025-07-14T08:09
2025-07-14T08:09
радио "спутник в крыму"
мнения
вадим петров
русский язык
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Желание украинцев говорить на русском языке неистребимо, что бы ни предпринимала для его изживания неонацистская киевская власть. Противодействие нынешним украинским властям уже началось в городах страны, и оно будет только расти. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.На днях образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик заявила, что школьники на Украине отказываются говорить на государственном украинском языке даже на переменах между уроками в образовательных учреждениях, и призвала педагогов делать вид, что они не понимают тех, кто говорит на "иностранном" русском.По мнению эксперта, как и во всей политике неонацистской киевской власти, речь здесь идет не о русском языке как таковом, а о русском начале, которое существует не просто в сознании, а в генеалогии украинского общества. "А выбить русское начало из украинской культуры нельзя", – отметил Петров.Он считает, что в украинских селах, в глухой украинской провинции говорят и будут говорить на украинском, как это было и в советское время.Но городское население Украины, некогда Малороссии, всегда говорило на русском. Так было в том числе в Киеве – русском городе начиная еще с дореволюционных времен, не говоря уже о советском периоде, подчеркнул Петров. Именно городское, образованное население поможет вернуть русский язык украинскому народу, считает он.Эксперт обратил внимание на то, что этот процесс, хоть и медленно, но уже происходит в виде выступлений артистов на русском языке в разных городах Украины, что вызывает "фонтан эмоций" на фоне многочисленных запретов на государственном уровне – все больше людей хотят слушать песни на русском языке. И стихийное проявление желаний такого рода будет доминировать все больше и больше, особенно среди городского населения Украины, сказал Петров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Дядя Петя, ты дурак?": как украинцы имена дерусифицировали"Незалэжная" кухня: как украинцы борщ делили и консервы крутилиШаги в никуда: Украина "дерусифицирует" копейки – что дальше
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мнения, вадим петров, русский язык, украина
Кто поможет вернуть русский язык Украине – мнение
Вернуть русский язык Украине помогут образованные жители украинских городов – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым.
Желание украинцев говорить на русском языке неистребимо, что бы ни предпринимала для его изживания неонацистская киевская власть. Противодействие нынешним украинским властям уже началось в городах страны, и оно будет только расти. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.
На днях образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик заявила, что школьники на Украине отказываются говорить на государственном украинском языке даже на переменах между уроками в образовательных учреждениях, и призвала педагогов делать вид, что они не понимают тех, кто говорит на "иностранном" русском.
По мнению эксперта, как и во всей политике неонацистской киевской власти, речь здесь идет не о русском языке как таковом, а о русском начале, которое существует не просто в сознании, а в генеалогии украинского общества. "А выбить русское начало из украинской культуры нельзя", – отметил Петров.
"Конечно, можно продолжать долго и много гордиться Нечуй-Левицким (Иван, писатель-укаринофил,19-20 вв. – ред.) и всякого рода другими подражателями. Но нельзя сравнить великую русскую культуру – Пушкина, Лермонтова, Чайковского – с попытками придать общеукраинский статус второстепенным поэтам, писателям, художникам и так далее", – уверен историк.
Он считает, что в украинских селах, в глухой украинской провинции говорят и будут говорить на украинском, как это было и в советское время.
Но городское население Украины, некогда Малороссии, всегда говорило на русском. Так было в том числе в Киеве – русском городе начиная еще с дореволюционных времен, не говоря уже о советском периоде, подчеркнул Петров. Именно городское, образованное население поможет вернуть русский язык украинскому народу, считает он.
Эксперт обратил внимание на то, что этот процесс, хоть и медленно, но уже происходит в виде выступлений артистов на русском языке в разных городах Украины, что вызывает "фонтан эмоций" на фоне многочисленных запретов на государственном уровне – все больше людей хотят слушать песни на русском языке. И стихийное проявление желаний такого рода будет доминировать все больше и больше, особенно среди городского населения Украины, сказал Петров.
"Настроение в массах меняется. Можно долго мучить людей попытками ограничить русский язык, но фактически это желание (говорить, читать и слушать на русском языке – ред.) будет неистребимым", – подытожил эксперт.
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