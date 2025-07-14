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Крымский мост – в пробке с обеих сторон почти 2 тысячи машин

Крымский мост – в пробке с обеих сторон почти 2 тысячи машин - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Крымский мост – в пробке с обеих сторон почти 2 тысячи машин

У Крымского моста продолжает расти и к этому времени по обеим его сторонам стоит 19820 машин. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T11:34

2025-07-14T11:34

2025-07-14T11:34

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

очереди на крымском мосту

транспорт

логистика

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста продолжает расти и к этому времени по обеим его сторонам стоит 19820 машин. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.В 9 утра со стороны Кубани очереди на проезд по транспортному переходу ожидали 1200 авто, со стороны Крыма - 420.В очереди со стороны Керчи находится 630 транспортных средств, время ожидание составляет более двух часов.Летний Крым привлекает все больше курортников – в этом году полуостров уже посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогодней цифры. В этой связи растут и очереди к транспортному переходу через Керченский пролив – сейчас по Крымскому мосту каждый день проезжают около семи тысяч автомобилейПроехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: сколько досмотровых пунктов работаютЦифры выше прошлогодних: сколько туристов посетили Крым в этом годуВау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского моста

крым

крымский мост

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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