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Крымский мост – в пробке с обеих сторон почти 2 тысячи машин - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост – в пробке с обеих сторон почти 2 тысячи машин
Крымский мост – в пробке с обеих сторон почти 2 тысячи машин - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Крымский мост – в пробке с обеих сторон почти 2 тысячи машин
У Крымского моста продолжает расти и к этому времени по обеим его сторонам стоит 19820 машин. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T11:34
2025-07-14T11:34
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста продолжает расти и к этому времени по обеим его сторонам стоит 19820 машин. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.В 9 утра со стороны Кубани очереди на проезд по транспортному переходу ожидали 1200 авто, со стороны Крыма - 420.В очереди со стороны Керчи находится 630 транспортных средств, время ожидание составляет более двух часов.Летний Крым привлекает все больше курортников – в этом году полуостров уже посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогодней цифры. В этой связи растут и очереди к транспортному переходу через Керченский пролив – сейчас по Крымскому мосту каждый день проезжают около семи тысяч автомобилейПроехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: сколько досмотровых пунктов работаютЦифры выше прошлогодних: сколько туристов посетили Крым в этом годуВау-эффект гарантирован: кто и как встречает туристов у Крымского моста
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, новости крыма
Крымский мост – в пробке с обеих сторон почти 2 тысячи машин

У Крымского моста сейчас в пробке с обеих сторон стоит 1980 автомобилей

11:34 14.07.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОчередь на Крымском мосту
Очередь на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. У Крымского моста продолжает расти и к этому времени по обеим его сторонам стоит 19820 машин. Об этом свидетельствую данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
В 9 утра со стороны Кубани очереди на проезд по транспортному переходу ожидали 1200 авто, со стороны Крыма - 420.
"В очереди со стороны Тамани находится 1350 транспортных средств. Ожидание более трех часов", – сказано в сообщении по состоянию на 11 часов утра.
В очереди со стороны Керчи находится 630 транспортных средств, время ожидание составляет более двух часов.
Летний Крым привлекает все больше курортников – в этом году полуостров уже посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогодней цифры. В этой связи растут и очереди к транспортному переходу через Керченский пролив – сейчас по Крымскому мосту каждый день проезжают около семи тысяч автомобилей
Проехать мост без пробок (или с минимальными) реально – достаточно подгадать время выезда так, чтоб оказаться на транспортном переходе с 1.00 до 7.00 – в эти часы в очереди меньше всего машин. Также можно планировать проезд в понедельник, с 8 до 16. Самые напряженные часы – с 17.00 до 23.00, дни – пятница, суббота и воскресенье. На самом мосту всегда свободно.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
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