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Хотел подложить бомбу под машину военного – в Тюмени предотвращен теракт - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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Хотел подложить бомбу под машину военного – в Тюмени предотвращен теракт
Хотел подложить бомбу под машину военного – в Тюмени предотвращен теракт - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Хотел подложить бомбу под машину военного – в Тюмени предотвращен теракт
В Тюменской области агент украинских спецслужб планировал подорвать машину российского военного, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T13:42
2025-07-14T13:42
тюмень
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
теракт
происшествия
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля – РИА Новости Крым. В Тюменской области агент украинских спецслужб планировал подорвать машину российского военного, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.По информации спецслужб, задержанный россиянин по поручению украинской стороны вел наблюдение за передвижениями потенциальной жертвы по Тюмени, чтобы определить место для установки взрывного устройства под его автомобиль. После совершения теракта злоумышленник планировал выехать на территорию Украины, чтобы присоединиться к боевым действиям в рядах ВСУ против России.Ранее сообщалось, что в Крыму задержана женщина, которая по заданию службы безопасности Украины готовилась взорвать одного из старших офицеров Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержанная в Крыму пособница СБУ рассказала о подготовке к терактуФСБ сорвала серию терактов в Брянской областиВ Крыму предотвратили теракт: у задержанного жителя Ялты изъяли две бомбы
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тюмень, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, происшествия, новости, безопасность, министерство обороны рф
Хотел подложить бомбу под машину военного – в Тюмени предотвращен теракт

ФСБ предотвратила попытку подрыва автомобиля российского военного в Тюмени

13:42 14.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля – РИА Новости Крым. В Тюменской области агент украинских спецслужб планировал подорвать машину российского военного, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.
"ФСБ РФ в Тюменской области предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из военнослужащих министерства обороны РФ, готовившийся завербованным гражданином РФ, 1987 года рождения", – говорится в официальном сообщении.
По информации спецслужб, задержанный россиянин по поручению украинской стороны вел наблюдение за передвижениями потенциальной жертвы по Тюмени, чтобы определить место для установки взрывного устройства под его автомобиль. После совершения теракта злоумышленник планировал выехать на территорию Украины, чтобы присоединиться к боевым действиям в рядах ВСУ против России.
Ранее сообщалось, что в Крыму задержана женщина, которая по заданию службы безопасности Украины готовилась взорвать одного из старших офицеров Минобороны России.
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