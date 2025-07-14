https://crimea.ria.ru/20250714/khotel-podlozhit-bombu-pod-mashinu-voennogo--v-tyumeni-predotvraschen-terakt-1147937210.html

Хотел подложить бомбу под машину военного – в Тюмени предотвращен теракт

Хотел подложить бомбу под машину военного – в Тюмени предотвращен теракт - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Хотел подложить бомбу под машину военного – в Тюмени предотвращен теракт

В Тюменской области агент украинских спецслужб планировал подорвать машину российского военного, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T13:42

2025-07-14T13:42

2025-07-14T13:42

тюмень

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

происшествия

новости

безопасность

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля – РИА Новости Крым. В Тюменской области агент украинских спецслужб планировал подорвать машину российского военного, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.По информации спецслужб, задержанный россиянин по поручению украинской стороны вел наблюдение за передвижениями потенциальной жертвы по Тюмени, чтобы определить место для установки взрывного устройства под его автомобиль. После совершения теракта злоумышленник планировал выехать на территорию Украины, чтобы присоединиться к боевым действиям в рядах ВСУ против России.Ранее сообщалось, что в Крыму задержана женщина, которая по заданию службы безопасности Украины готовилась взорвать одного из старших офицеров Минобороны России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Задержанная в Крыму пособница СБУ рассказала о подготовке к терактуФСБ сорвала серию терактов в Брянской областиВ Крыму предотвратили теракт: у задержанного жителя Ялты изъяли две бомбы

https://crimea.ria.ru/20250714/zaderzhannaya-v-krymu-posobnitsa-sbu-rasskazala-o-podgotovke-k-teraktu-1147929876.html

тюмень

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюмень, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, происшествия, новости, безопасность, министерство обороны рф