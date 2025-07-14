https://crimea.ria.ru/20250714/glempingi-vmesto-oteley-rossiya-vlozhit-milliardy-v-turizm-novogo-formata-1147933051.html

Глэмпинги вместо отелей: Россия вложит миллиарды в туризм нового формата

Глэмпинги вместо отелей: Россия вложит миллиарды в туризм нового формата - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Глэмпинги вместо отелей: Россия вложит миллиарды в туризм нового формата

Правительство России выделит 15 миллиардов рублей на строительство модульных средств размещения туристов в 2025-2027 годах. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T12:31

2025-07-14T12:31

2025-07-14T12:31

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туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля – РИА Новости Крым. Правительство России выделит 15 миллиардов рублей на строительство модульных средств размещения туристов в 2025-2027 годах. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.Финансирование получат 55 российских регионов, включая новые субъекты. Уточняется, что ключевым направлением программы станет расширение номерного фонда за счет строительства глэмпингов, кемпингов и других быстро возводимых объектов размещения. Эти сооружения не требуют капитального строительства, легко вписываются в любой ландшафт и оказывают минимальное воздействие на окружающую среду.По официальным данным, за последние три года 65 регионов России уже получили больше 20 млрд на подобные проекты. В результате было создано порядка 13 тысяч номеров для туристов. Новый этап программы предусматривает строительство еще более 10 тысяч мест размещения.Для инвесторов, работающих в удаленных и труднодоступных территориях, предусмотрены особые условия. В частности, в Арктике, на Дальнем Востоке и на Крайнем Севере допускается использование субсидий на возведение некапитальных средств размещения незаводского производства.Ранее в Севастополе прошел конкурс Минэкономразвития, по итогам которого предприниматели могли получить до 1,5 млн на строительство модульных некапитальных средств размещения.В ходе XIII Международной аграрной выставке "АгроЭкспоКрым" в Симферополе были представлены интересные варианты модульных конструкций, которые можно ставить на виноградниках и других объектах зеленого туризма. Это направление очень активно поддерживается на уровне правительства Российской Федерации, отметил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Все средства размещения Крыма должны пройти самооценку до 1 сентябряНа трассе "Таврида" откроют первый в Крыму автокемпингКемпинги Крыма: что грозит владельцам с марта за отсутствие данных о них

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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