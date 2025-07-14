https://crimea.ria.ru/20250714/dvoe-krymchan-poluchili-realnye-sroki-za-khuliganstvo-v-trolleybuse-1147944448.html

Двое крымчан получили реальные сроки за хулиганство в троллейбусе

Двое крымчан получили реальные сроки за хулиганство в троллейбусе - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Двое крымчан получили реальные сроки за хулиганство в троллейбусе

Суд в Крыму приговорил к 8 и 12 месяцам исправительной колонии общего режима двух жителей республики, совершивших хулиганские действия в одном из троллейбусов в РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T17:51

2025-07-14T17:51

2025-07-14T17:51

крым

происшествия

троллейбус

симферополь

прокуратура республики крым

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил к 8 и 12 месяцам исправительной колонии общего режима двух жителей республики, совершивших хулиганские действия в одном из троллейбусов в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.В феврале этого года фигуранты сели в троллейбус №4. Там они совершили хулиганские действия в отношении водителя и двоих пассажиров. Пассажиры фиксировали действия хулиганов на камеры своих мобильных телефонов, одному из них злоумышленники повредили смартфон.Обвиняемых установили и задержали сотрудники органов внутренних дел.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, троллейбус, симферополь, прокуратура республики крым, новости крыма