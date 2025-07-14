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Двое крымчан получили реальные сроки за хулиганство в троллейбусе - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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Двое крымчан получили реальные сроки за хулиганство в троллейбусе
Двое крымчан получили реальные сроки за хулиганство в троллейбусе - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Двое крымчан получили реальные сроки за хулиганство в троллейбусе
Суд в Крыму приговорил к 8 и 12 месяцам исправительной колонии общего режима двух жителей республики, совершивших хулиганские действия в одном из троллейбусов в РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T17:51
2025-07-14T17:51
крым
происшествия
троллейбус
симферополь
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил к 8 и 12 месяцам исправительной колонии общего режима двух жителей республики, совершивших хулиганские действия в одном из троллейбусов в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.В феврале этого года фигуранты сели в троллейбус №4. Там они совершили хулиганские действия в отношении водителя и двоих пассажиров. Пассажиры фиксировали действия хулиганов на камеры своих мобильных телефонов, одному из них злоумышленники повредили смартфон.Обвиняемых установили и задержали сотрудники органов внутренних дел.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, происшествия, троллейбус, симферополь, прокуратура республики крым, новости крыма
Двое крымчан получили реальные сроки за хулиганство в троллейбусе

Двух крымчан приговорили к 8 и 12 месяцам колонии за хулиганство в троллейбусе

17:51 14.07.2025
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил к 8 и 12 месяцам исправительной колонии общего режима двух жителей республики, совершивших хулиганские действия в одном из троллейбусов в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
В феврале этого года фигуранты сели в троллейбус №4. Там они совершили хулиганские действия в отношении водителя и двоих пассажиров. Пассажиры фиксировали действия хулиганов на камеры своих мобильных телефонов, одному из них злоумышленники повредили смартфон.
Обвиняемых установили и задержали сотрудники органов внутренних дел.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил молодых людей к 8 месяцам и 1 году лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
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КрымПроисшествияТроллейбусСимферопольПрокуратура Республики КрымНовости Крыма
 
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