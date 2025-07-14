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Двое крымчан получили реальные сроки за хулиганство в троллейбусе
Двое крымчан получили реальные сроки за хулиганство в троллейбусе - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Двое крымчан получили реальные сроки за хулиганство в троллейбусе
Суд в Крыму приговорил к 8 и 12 месяцам исправительной колонии общего режима двух жителей республики, совершивших хулиганские действия в одном из троллейбусов в РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T17:51
2025-07-14T17:51
2025-07-14T17:51
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симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Суд в Крыму приговорил к 8 и 12 месяцам исправительной колонии общего режима двух жителей республики, совершивших хулиганские действия в одном из троллейбусов в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.В феврале этого года фигуранты сели в троллейбус №4. Там они совершили хулиганские действия в отношении водителя и двоих пассажиров. Пассажиры фиксировали действия хулиганов на камеры своих мобильных телефонов, одному из них злоумышленники повредили смартфон.Обвиняемых установили и задержали сотрудники органов внутренних дел.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, происшествия, троллейбус, симферополь, прокуратура республики крым, новости крыма
Двое крымчан получили реальные сроки за хулиганство в троллейбусе
Двух крымчан приговорили к 8 и 12 месяцам колонии за хулиганство в троллейбусе