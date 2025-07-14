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День взятия Бастилии: историческое событие и постсоветский культурный код

День взятия Бастилии: историческое событие и постсоветский культурный код - РИА Новости Крым, 13.07.2025

День взятия Бастилии: историческое событие и постсоветский культурный код

236 лет назад была взята, а затем и разрушена Бастилия – крепость-тюрьма. Ее падение символизировало конец старого мира. РИА Новости Крым, 13.07.2025

2025-07-14T07:37

2025-07-14T07:37

2025-07-13T20:58

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236 лет назад была взята, а затем и разрушена Бастилия – крепость-тюрьма. Ее падение символизировало конец старого мира.А на всем постсоветском пространстве фраза "день взятия Бастилии" имеет дополнительный смысл – после выхода на экраны фильма Владимира Меньшова "Любовь и голуби" в 1984 году. Она звучит как повод выпить – в фильме дядя Митя в исполнении Сергея Юрского, вынимая из кармана отрывной календарь, вздыхает: "Не пил я, не пил! Хотя повод есть – день взятия Бастилии впустую прошел!"Тысячи людей в шутку упоминают французский национальный праздник, цитируя эту фразу, ставшую афоризмом. Когда и зачем взяли Бастилию – в материале РИА Новости Крым.14 июля 1789 года в Париже со взятия Бастилии началась революция. В замке с восемью башнями, который был построен на востоке Парижа в предместье Сент-Антуан еще во время Столетней войны в 14 веке, было всего семеро узников. Но не они интересовали восставших, а запасы пороха, которым те хотели зарядить захваченные в арсеналах ружья.Всего крепость-тюрьма могла вместить 42 заключенных. Тюрьмой бастион стал в 17 веке, при кардинале Ришелье и имел функции, сходные с изолятором временного содержания в современном понимании. Попадали сюда не по решению суда, а по указу короля.И – только известные личности. Среди "вип-узников" – Вольтер и маркиз де Сад, Бомарше и Ларошфуко, Монтень и граф Калиостро.При Людовике XVI Бастилия превратилась в обычную тюрьму. Кстати, название "Бастилия" – от французского слова укрепление.После падения крепости было принято решение сравнять ее с землей. На осуществление этих планов ушло три года. Когда на месте бастиона осталась пустая площадь, ее украсили табличкой "Теперь здесь танцуют". Крупные камни из крепостных стен пошли на постройку моста Конкорд. А из мелких ваяли сувенирные крепости и продавали всем желающим.Сейчас от крепости осталось только имя – Бастилия. Так называется площадь, где сходятся с десяток улиц и станций метро, крупный транспортный узел современного Парижа.Наполеон хотел построить тут фонтан в виде громадного слона, но этим планам не суждено было сбыться.В 1840 году площадь увенчала 80-метровая колонна, на вершине которой – крылатая фигура Гения Свободы. Это – память о совсем другой революции – Июльской революции 1830 года.День взятия Бастилии французы отмечают как национальный праздник, с размахом большим, чем Новый год. Хотя в этом году запретили фейерверки – из-за беспорядков, которые прошли в Париже накануне праздника. До сих пор площадь Бастилии привлекает мятежные толпы – тут проводят демонстрации и забастовки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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Фрагмент фильма "Любовь и голуби", 1984 г., реж. Владимир Меньшов Фрагмент фильма "Любовь и голуби", 1984 г., реж. Владимир Меньшов 2025-07-14T07:37 true PT0M11S

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франция, история, культура, праздники и памятные даты, общество, день взятия бастилии, бастилия, париж