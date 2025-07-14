https://crimea.ria.ru/20250714/borisu-akuninu-zaprosili-18-let-lisheniya-svobody-1147937607.html

Борису Акунину* запросили 18 лет лишения свободы

Борису Акунину* запросили 18 лет лишения свободы - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Борису Акунину* запросили 18 лет лишения свободы

Гособвинение в ходе прений сторон во 2-м Западном окружном военном суде просит приговорить к 18 годам лишения свободы заочно писателя Бориса Акунина* (настоящее РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T13:53

2025-07-14T13:53

2025-07-14T13:53

борис акунин*

суд

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Гособвинение в ходе прений сторон во 2-м Западном окружном военном суде просит приговорить к 18 годам лишения свободы заочно писателя Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили) по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Также она потребовала назначить писателю штраф в 400 тысяч рублей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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