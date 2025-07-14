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Борису Акунину* запросили 18 лет лишения свободы - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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Борису Акунину* запросили 18 лет лишения свободы
Борису Акунину* запросили 18 лет лишения свободы - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Борису Акунину* запросили 18 лет лишения свободы
Гособвинение в ходе прений сторон во 2-м Западном окружном военном суде просит приговорить к 18 годам лишения свободы заочно писателя Бориса Акунина* (настоящее РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T13:53
2025-07-14T13:53
борис акунин*
суд
россия
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Гособвинение в ходе прений сторон во 2-м Западном окружном военном суде просит приговорить к 18 годам лишения свободы заочно писателя Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили) по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Также она потребовала назначить писателю штраф в 400 тысяч рублей.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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борис акунин*, суд, россия, общество, новости
Борису Акунину* запросили 18 лет лишения свободы

Писателю Борису Акунину* запросили 18 лет лишения свободы

13:53 14.07.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПисатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили)*. Архивное фото
Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили)*. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Гособвинение в ходе прений сторон во 2-м Западном окружном военном суде просит приговорить к 18 годам лишения свободы заочно писателя Бориса Акунина* (настоящее имя Григорий Чхартишвили) по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей иноагента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу признать Чхартишвили Григория Шалвовича* виновным… назначить ему наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остальной срок - в колонии строгого режима", - сказала прокурор.
Также она потребовала назначить писателю штраф в 400 тысяч рублей.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
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