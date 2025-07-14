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Беспилотники уничтожены над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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Беспилотники уничтожены над Крымом и Черным морем
Беспилотники уничтожены над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Беспилотники уничтожены над Крымом и Черным морем
Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым и другие регионы России с воздуха. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T07:08
2025-07-14T07:25
беспилотник (бпла, дрон)
крым
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атаки всу на крым
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министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым и другие регионы России с воздуха. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, в период с 20:30 до 7 утра было уничтожено 11 вражеских БПЛА.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым. Накануне вечером над акваторией Черного моря был уничтожен вражеский дрон. В ночь на воскресенье российские средства ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников над акваторией Черного моря, четыре – над Крымом, и еще один – над Азовским морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250712/pshenichnye-polya-i-lesa-goryat-na-kubani-iz-za-padeniya-bespilotnikov-vsu-1147897011.html
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беспилотник (бпла, дрон), крым, черное море, атаки всу на крым, атаки всу, пво, министерство обороны рф, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, брянская область, орловская область, курская область, новости, новости крыма
Беспилотники уничтожены над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем сбили два беспилотника

07:08 14.07.2025 (обновлено: 07:25 14.07.2025)
 
© Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗенитные комплексы "Панцирь- С1" отразили авианалет условного противника
Зенитные комплексы Панцирь- С1 отразили авианалет условного противника
© Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым и другие регионы России с воздуха. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, в период с 20:30 до 7 утра было уничтожено 11 вражеских БПЛА.
"Дежурными средствами ПВО уничтожены шесть беспилотников над территорией Орловской области, два – над Брянской, один – над Курской областями, еще по одному БПЛА – над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря", - сказано в сообщении.
Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым. Накануне вечером над акваторией Черного моря был уничтожен вражеский дрон. В ночь на воскресенье российские средства ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников над акваторией Черного моря, четыре – над Крымом, и еще один – над Азовским морем.
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