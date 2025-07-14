https://crimea.ria.ru/20250714/bespilotniki-unichtozheny-nad-krymom-i-chernym-morem-1147928101.html

Беспилотники уничтожены над Крымом и Черным морем

Беспилотники уничтожены над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Беспилотники уничтожены над Крымом и Черным морем

Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым и другие регионы России с воздуха. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T07:08

2025-07-14T07:08

2025-07-14T07:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку ВСУ атаковать Крым и другие регионы России с воздуха. Об этом сообщили в Минобороны.По данным военного ведомства, в период с 20:30 до 7 утра было уничтожено 11 вражеских БПЛА.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать Крым. Накануне вечером над акваторией Черного моря был уничтожен вражеский дрон. В ночь на воскресенье российские средства ПВО перехватили и уничтожили пять беспилотников над акваторией Черного моря, четыре – над Крымом, и еще один – над Азовским морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250712/pshenichnye-polya-i-lesa-goryat-na-kubani-iz-za-padeniya-bespilotnikov-vsu-1147897011.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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