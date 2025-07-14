https://crimea.ria.ru/20250714/33-cheloveka-zaboleli-v-krymu-kleschevym-borreliozom-i-entsefalitom-1147942572.html

33 человека заболели в Крыму клещевым боррелиозом и энцефалитом

33 человека заболели в Крыму клещевым боррелиозом и энцефалитом - РИА Новости Крым, 14.07.2025

33 человека заболели в Крыму клещевым боррелиозом и энцефалитом

30 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и три случая клещевого энцефалита зарегистрированы в Крыму с начала года. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T17:22

2025-07-14T17:22

2025-07-14T17:04

роспотребнадзор

клещи

крым

общество

здоровье

боррелиоз (болезнь лайма)

энцефалит

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. 30 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и три случая клещевого энцефалита зарегистрированы в Крыму с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, с начала года результаты исследования снятых с людей клещей свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 7,9 процентах случаев, гранулоцитарным анаплазмозом – в 1,5 процентах, моноцитарным эрлихиозом – в 1,1 процентах.При этом в целом статистика присасываний клещей ниже прошлогодней и не превышает средние многолетние показатели. Отмечается, что чаще всего клещи кусали крымчан в лесах и парках. В этой связи Роспотребнадзор совместно с органами власти в муниципалитетах проводит работу по увеличению объемов акарицидных обработок."С марта 2025 года начато проведение акарицидных обработок на территориях муниципалитетов, обработано 3181 гектаров территорий, в том числе в дело-охотничьих угодьях - 368 гектаров. Проведены акарицидные обработки на площади 38 маршрутов и мест отдыха - 183 геткаров", - проинформировали в Роспотребнадзоре.Клещи предпочитают кусать людей с определенной группой крови. К такому выводу ранее пришли чешские ученые из университета Масарика. Для исследования клещей поместили в изолированное пространство и предложили им образцы крови добровольцев. Большинство клещей выбрало образцы со второй группой крови. Самой "невкусной" для клещейстала третья группа крови. Результаты были подтверждены сто раз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защитить детей от клещей – советы РоспотребнадзораКак безопасно организовать пикник на природе – МЧСРоссийские ученые создали самый быстрый тест на туляремию

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, клещи, крым, общество, здоровье, боррелиоз (болезнь лайма), энцефалит