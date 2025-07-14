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33 человека заболели в Крыму клещевым боррелиозом и энцефалитом - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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33 человека заболели в Крыму клещевым боррелиозом и энцефалитом
33 человека заболели в Крыму клещевым боррелиозом и энцефалитом - РИА Новости Крым, 14.07.2025
33 человека заболели в Крыму клещевым боррелиозом и энцефалитом
30 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и три случая клещевого энцефалита зарегистрированы в Крыму с начала года. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T17:22
2025-07-14T17:04
роспотребнадзор
клещи
крым
общество
здоровье
боррелиоз (болезнь лайма)
энцефалит
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. 30 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и три случая клещевого энцефалита зарегистрированы в Крыму с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, с начала года результаты исследования снятых с людей клещей свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 7,9 процентах случаев, гранулоцитарным анаплазмозом – в 1,5 процентах, моноцитарным эрлихиозом – в 1,1 процентах.При этом в целом статистика присасываний клещей ниже прошлогодней и не превышает средние многолетние показатели. Отмечается, что чаще всего клещи кусали крымчан в лесах и парках. В этой связи Роспотребнадзор совместно с органами власти в муниципалитетах проводит работу по увеличению объемов акарицидных обработок."С марта 2025 года начато проведение акарицидных обработок на территориях муниципалитетов, обработано 3181 гектаров территорий, в том числе в дело-охотничьих угодьях - 368 гектаров. Проведены акарицидные обработки на площади 38 маршрутов и мест отдыха - 183 геткаров", - проинформировали в Роспотребнадзоре.Клещи предпочитают кусать людей с определенной группой крови. К такому выводу ранее пришли чешские ученые из университета Масарика. Для исследования клещей поместили в изолированное пространство и предложили им образцы крови добровольцев. Большинство клещей выбрало образцы со второй группой крови. Самой "невкусной" для клещейстала третья группа крови. Результаты были подтверждены сто раз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как защитить детей от клещей – советы РоспотребнадзораКак безопасно организовать пикник на природе – МЧСРоссийские ученые создали самый быстрый тест на туляремию
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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роспотребнадзор, клещи, крым, общество, здоровье, боррелиоз (болезнь лайма), энцефалит
33 человека заболели в Крыму клещевым боррелиозом и энцефалитом

30 случаев клещевого боррелиоза зафиксировали в Крыму в этом году – Роспотребнадзор

17:22 14.07.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКлещ
Клещ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. 30 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и три случая клещевого энцефалита зарегистрированы в Крыму с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"С начала года на территории Республики Крым и Севастополя зарегистрировано 30 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (в 2024 года – 43 случая), три случая клещевого энцефалита, два из которых завозные (в 2024 году – 2 случая)", – сказано в сообщении.
По данным ведомства, с начала года результаты исследования снятых с людей клещей свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 7,9 процентах случаев, гранулоцитарным анаплазмозом – в 1,5 процентах, моноцитарным эрлихиозом – в 1,1 процентах.
При этом в целом статистика присасываний клещей ниже прошлогодней и не превышает средние многолетние показатели. Отмечается, что чаще всего клещи кусали крымчан в лесах и парках. В этой связи Роспотребнадзор совместно с органами власти в муниципалитетах проводит работу по увеличению объемов акарицидных обработок.
"С марта 2025 года начато проведение акарицидных обработок на территориях муниципалитетов, обработано 3181 гектаров территорий, в том числе в дело-охотничьих угодьях - 368 гектаров. Проведены акарицидные обработки на площади 38 маршрутов и мест отдыха - 183 геткаров", - проинформировали в Роспотребнадзоре.
Клещи предпочитают кусать людей с определенной группой крови. К такому выводу ранее пришли чешские ученые из университета Масарика. Для исследования клещей поместили в изолированное пространство и предложили им образцы крови добровольцев. Большинство клещей выбрало образцы со второй группой крови. Самой "невкусной" для клещейстала третья группа крови. Результаты были подтверждены сто раз.
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РоспотребнадзорклещиКрымОбществоЗдоровьеБоррелиоз (Болезнь Лайма)Энцефалит
 
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