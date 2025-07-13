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В Херсонской области продлили срок переоформления SIM-карт на паспорт РФ - РИА Новости Крым, 13.07.2025
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В Херсонской области продлили срок переоформления SIM-карт на паспорт РФ
В Херсонской области продлили срок переоформления SIM-карт на паспорт РФ - РИА Новости Крым, 13.07.2025
В Херсонской области продлили срок переоформления SIM-карт на паспорт РФ
Жителям Херсонской области продли срок переоформления SIM-карт на российский паспорт до 1 ноября текущего года. Об этом сообщили в администрации Новой Каховки. РИА Новости Крым, 13.07.2025
2025-07-13T08:26
2025-07-13T07:30
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Жителям Херсонской области продли срок переоформления SIM-карт на российский паспорт до 1 ноября текущего года. Об этом сообщили в администрации Новой Каховки.В администрации добавили, что продление сроков распространяется на всех активных абонентов и сохраняет связь без подтверждения личности по биометрии."Обращайтесь в салон связи или на сайт оператора, а затем подпишите договор – лично или через электронную подпись", – уточнили специалисты.Ранее депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя парламентского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев, сообщил, что для Крыма могут пересмотреть новую норму о блокировке SIM-карт на "Госуслугах", поскольку многие крымчане с 2014 года имеют карточки, оформленные на третьих лиц.1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. В частности, новая норма предусматривает возможность установки самозапрета на дистанционное оформление SIM-карт, их нельзя будет передать третьим лицам, но можно близким родственникам. Через операторов связи граждане смогут устанавливать самозапрет на международные звонки, спам-обзвоны и СМС-рассылки или же просто блокировать свои SIM-карты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пресекли канал продажи мошеннических сим-картФСБ пресекла деятельность мошеннических колл-центров в регионах РоссииСпецоперация силовиков: из-за угрозы терактов изъяты более 600 SIM-боксов
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новые регионы россии, херсонская область, связь, мобильная связь, общество, паспорт, новости
В Херсонской области продлили срок переоформления SIM-карт на паспорт РФ

В Херсонской области до ноября продлен срок переоформления SIM-карт на российский паспорт

08:26 13.07.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПаспорт РФ и Sim-карта
Паспорт РФ и Sim-карта - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Жителям Херсонской области продли срок переоформления SIM-карт на российский паспорт до 1 ноября текущего года. Об этом сообщили в администрации Новой Каховки.
"Жители Херсонской области, получившие российский паспорт после оформления SIM-карты, смогут переоформить договор с оператором до 1 ноября 2025 года", – сказано в сообщении.
В администрации добавили, что продление сроков распространяется на всех активных абонентов и сохраняет связь без подтверждения личности по биометрии.
"Обращайтесь в салон связи или на сайт оператора, а затем подпишите договор – лично или через электронную подпись", – уточнили специалисты.
Ранее депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя парламентского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев, сообщил, что для Крыма могут пересмотреть новую норму о блокировке SIM-карт на "Госуслугах", поскольку многие крымчане с 2014 года имеют карточки, оформленные на третьих лиц.
1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. В частности, новая норма предусматривает возможность установки самозапрета на дистанционное оформление SIM-карт, их нельзя будет передать третьим лицам, но можно близким родственникам. Через операторов связи граждане смогут устанавливать самозапрет на международные звонки, спам-обзвоны и СМС-рассылки или же просто блокировать свои SIM-карты.
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