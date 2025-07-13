https://crimea.ria.ru/20250713/v-khersonskoy-oblasti-prodlili-srok-pereoformleniya-sim-kart-na-pasport-rf-1147895143.html

В Херсонской области продлили срок переоформления SIM-карт на паспорт РФ

В Херсонской области продлили срок переоформления SIM-карт на паспорт РФ - РИА Новости Крым, 13.07.2025

В Херсонской области продлили срок переоформления SIM-карт на паспорт РФ

Жителям Херсонской области продли срок переоформления SIM-карт на российский паспорт до 1 ноября текущего года. Об этом сообщили в администрации Новой Каховки. РИА Новости Крым, 13.07.2025

2025-07-13T08:26

2025-07-13T08:26

2025-07-13T07:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Жителям Херсонской области продли срок переоформления SIM-карт на российский паспорт до 1 ноября текущего года. Об этом сообщили в администрации Новой Каховки.В администрации добавили, что продление сроков распространяется на всех активных абонентов и сохраняет связь без подтверждения личности по биометрии."Обращайтесь в салон связи или на сайт оператора, а затем подпишите договор – лично или через электронную подпись", – уточнили специалисты.Ранее депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя парламентского комитета по финансовому рынку Константин Бахарев, сообщил, что для Крыма могут пересмотреть новую норму о блокировке SIM-карт на "Госуслугах", поскольку многие крымчане с 2014 года имеют карточки, оформленные на третьих лиц.1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. В частности, новая норма предусматривает возможность установки самозапрета на дистанционное оформление SIM-карт, их нельзя будет передать третьим лицам, но можно близким родственникам. Через операторов связи граждане смогут устанавливать самозапрет на международные звонки, спам-обзвоны и СМС-рассылки или же просто блокировать свои SIM-карты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пресекли канал продажи мошеннических сим-картФСБ пресекла деятельность мошеннических колл-центров в регионах РоссииСпецоперация силовиков: из-за угрозы терактов изъяты более 600 SIM-боксов

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, херсонская область, связь, мобильная связь, общество, паспорт, новости